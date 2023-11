Ayuso alerta del “desguace” de España: “No va de dineros...Se entrega el poder a gente que ha robado y a violentos”

España está en proceso de “desguace”. Más aún, “hay un peligro real e inminente de que deje de existir como nación centenaria”, ha alertado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el pacto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes. Ayuso no se ha soliviantado solo por el hecho de que parte de la negociación suponga perdonar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, porque “No va de dineros...Eso es repartir miseria”; tampoco por que se trasfiera la gestión del Cercanías a esta comunidad autónoma porque, en Madrid, no es una cuestión que esté precisamente encima de la mesa. Más allá de estas cuestiones, de lo que se trata es de “entregar el poder a gente que ha robado, a violentos, no los quiero indemnizar, no quiero mirar para otro lado ante lo que está pasando”, ha dicho tras la entrega de la Medalla Internacional al presidente electo de la República de Ecuador, Daniel Noboa.

“No va a ser España si seguimos así porque nos van a privar de nuestros derechos constitucionales, de los más esenciales de partes de nuestro territorio, de la prosperidad, de la herencia de siglos a manos de los que abiertamente quieren imponer un régimen totalitario, como así están alertando tantísimos jueces fiscales y todos aquellos que conocen desde las entrañas el sistema judicial, la separación de poderes”, ha sentenciado.

La presidenta madrileña tampoco confía en que el pacto del PSOE con los independentistas vaya a mejorar la convivencia. “La impunidad y la destrucción de la independencia judicial, de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eso no es convivencia… eso es sumisión, indignidad y es el germen de la violencia, de la ruina. Para que haya verdadera convivencia aquí lo que tiene que haber es libertad, pluralidad, igualdad, pero igualdad ante la ley, seguridad jurídica, garantías a un Estado de Derecho y nada de esto es posible si tenemos ante nosotros un régimen totalitario”.

Ni ve con buenos ojos que “trocear” la red ferroviaria o de infraestructuras básicas del Estado sirva para algo. “¿Qué imagen ante el mundo vamos a dar un país que se condona a sí mismo y trocea miseria y deudas qué credibilidad vamos a tener? Así que yo pido que no caigamos en el primer error, en el que hay de lo mío, porque es lo de todos”.