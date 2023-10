Ayuso anuncia que en 2024 estarán vigentes las deducciones fiscales para inversores extranjeros

Ayuso busca inversores y nuevos contribuyentes en Nueva York. De hecho, la presidenta madrileña acudió a un desayuno organizado por Spain-Us Chamber of Commerce e Invest in Madrid con un anuncio en cartera: la entrada en vigor en 2024 de una nueva deducción en el IRPF destinada a cualquier persona que no haya residido en España en los cinco últimos años y quiera invertir y trasladarse a la región.

En ese caso, se podrá desgravar el 20% del total de la inversión realizada en activos financieros en la cuota autonómica del impuesto, siempre que se mantenga durante los siguientes seis años.

Ayuso defendió el modelo económico de la Comunidad basado en una baja fiscalidad «que no castigue a las empresas» y una Administración «amable y eficaz, con menor burocracia posible».

Tal y como detalló, la inversión será tanto para activos financieros como inmobiliarios. «Que se queden a vivir entre nosotros es lo que queremos, que lleguen a Madrid nuevas familias que se establezcan aquí y vengan con sus hijos a seguir contribuyendo a esta España», detalló.

El nuevo incentivo será aplicable a partir del primer euro invertido. El único límite anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20%, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco. Para la presidenta madrileña, con Sánchez, España se ha convertido «en una fábrica de expulsar capital a Portugal y otros países. Por eso, Madrid tiene una labor vital en estos momentos».

Ayuso también apoyó con su presencia la gira internacional del Teatro Real.