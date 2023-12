Ayuso condena la actitud al estilo “far west” de Ortega Smith: “Debería apartarse”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la actitud de portavoz del Grupo Municipal Vox, Javier Ortega Smith, tras el incidente del último pleno con el concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño, el pasado viernes. Es más, considera que “debería apartarse” de su cargo en el Consistorio.

“Condeno el hecho de que en la política española se esté instalando cada vez más esas prácticas tan reprochables que nos llevan al far west. No estoy de acuerdo con esas actitudes. Nadie debería acercarse a ningún político en su escaño a no ser que fuera para un gesto de cortesía. Todo lo demás esta fuera de lugar. Debería apartarse porque es una escalada en la que empezamos a meternos todos y que dice muy poco de la política”, ha sentenciado tras ser preguntada en la rueda de prensa en la que ha realizado el balance de gobierno.