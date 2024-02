Ayuso se defiende de los ataques "sin humanidad" de Más Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, protagonizaron un intenso debate en la Asamblea de Madrid, donde confrontaron sobre la gestión de la pandemia y, particularmente, sobre el manejo de las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria.

Ayuso, en un tono enérgico, acusó a Bergerot y a su partido de hablar "sin humanidad" sobre las residencias y defendió la gestión realizada por su Gobierno durante la pandemia. En sus palabras, la presidenta destacó que las decisiones más importantes se tomaron "con todos delante", enfatizando el carácter democrático de las acciones llevadas a cabo por su ejecutivo. "No lo soporta. De una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, intentan retrotraerse a una época en la ustedes lo único que hacían era tuitear", espetó Ayuso.

La tensión se elevó cuando Bergerot cuestionó directamente a Ayuso sobre si repetiría la gestión realizada en las residencias de ancianos, recordando "el alto número de fallecimientos" en estos centros durante los primeros meses de la pandemia. La portavoz de Más Madrid, haciendo eco del dolor de los familiares de los fallecidos, demandó una respuesta "clara" a la presidenta sobre las decisiones tomadas en aquel momento. "Responda, presidenta, si no hicieron nada mal, entonces es que lo volvería a hacer, pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos", declaró Bergerot.

La respuesta de Ayuso no se hizo esperar. La líder del Partido Popular de Madrid defendió la actuación de su Gobierno, resaltando que tuvieron que "dar la voz de alarma" y tomar "decisiones cruciales" ante la falta de acción del Gobierno central. Además, Ayuso apuntó que la carga viral de la COVID-19 en aquellos momentos era "tan elevada" que incluso llevar a los ancianos a hospitales no garantizaba su supervivencia. "Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias. Todo estaba colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a las residencias o a los hospitales también fallecían porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con la Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio».

Pleno en la Asamblea de Madrid. © Jesús G. Feria. Jesus G. Feria Fotógrafos

El debate no solo se centró en la gestión de la pandemia, sino que también se extendió a otros aspectos de la política madrileña. Ayuso aprovechó la ocasión para hacer gala de la calidad de la sanidad pública madrileña, calificándola como "la mejor de España", mientras acusaba a la izquierda de "explotar el dolor de las víctimas de la pandemia con fines políticos".

Manuela Bergerot, por su parte, continuó insistiendo en las supuestas deficiencias en la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, citando datos sobre el colapso de las urgencias y las largas listas de espera en la sanidad pública madrileña.

Fuera de las polémicas, en la Asamblea se vivió un momento también muy emotivo. Las formaciones allí presentes (PP, PSOE, Más Madrid y Vox) decidieron guardar un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz). Un gesto de Madrid que contrasta con el rechazo del PSC y los separatistas en el Parlamento de Cataluña hace unos pocos días atrás.