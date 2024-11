Ayuso defiende la fiscalidad "competitiva" de Madrid: "Estamos en un momento histórico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes en el foro 'Periodismo 2030' la política fiscal de su gobierno como "clave del éxito económico de la región" frente a los "hachazos fiscales" del Gobierno de España y ha cargado contra la imposición de tasas a la banca y a las grandes empresas que, en última instancia, afectan al bolsillo de los ciudadanos y suponen "un ataque a la prosperidad".

Durante la jornada titulada 'El territorio y la ciudad del futuro', celebrada en el Colegio de Arquitectos de Madrid, Ayuso ha defendido que "los impuestos bajos, la colaboración público-privada y la libertad económica" son fundamentales para el crecimiento sostenido de Madrid, que actualmente aporta casi 20% del PIB nacional y capta el 70% de la inversión extranjera en España.

La titular del Ejecutivo autonómico ha resaltado que su modelo fiscal se basa en aliviar la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas, lo que a su juicio permite fomentar el ahorro, la inversión y la generación de empleo. "En los últimos años hemos bajado los impuestos en 21 ocasiones, y hoy hemos visto un nuevo estudio que demuestra que esta fiscalidad reduce la desigualdad. Queremos acabar con la pobreza, no dañar a quienes generan riqueza", ha afirmado.

En ese punto, la presidenta madrileña ha alertado contra lo que considera "hachazos fiscales" que, a su juicio, están siendo impulsados por el Gobierno central y que suponen un riesgo para la competitividad de las empresas.

"Lo que no puede ser es que ningún Gobierno se convierta en una losa para prosperar, emprender y seguir caminando. Las pymes y las empresas no pueden más. Advierten que van a cerrar, que no me compensa, esto no hay quien lo aguante. Y empiezan a ver otras localizaciones fuera de España", ha lamentado.

"Ataque a la prosperidad"

En este sentido, la presidenta madrileña ha advertido sobre el peligro de imponer tasas específicas, como los nuevos impuestos a la banca y a las grandes empresas. "Estos impuestos, aunque se vendan como medidas para las grandes fortunas, terminan afectando al empleo, a los pequeños negocios y, en última instancia, al bolsillo de los ciudadanos. Lo que estamos viendo es un ataque a la prosperidad", ha asegurado.

Ayuso ha destacado que Madrid compite a nivel internacional con ciudades como Lisboa y Londres, y que su modelo fiscal es un factor decisivo para atraer inversión. "Las empresas quieren instalarse en lugares donde se fomente la libertad económica y donde no se penalice a quienes arriesgan y prosperan. Madrid ofrece ese entorno, pero necesitamos seguir siendo competitivos para mantener nuestro liderazgo", ha explicado.

La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que el modelo fiscal de Madrid no solo es un incentivo para los negocios, sino también una herramienta para garantizar servicios públicos de calidad. "Gracias a la recaudación generada por nuestra política de impuestos bajos, hemos podido invertir en infraestructuras, sanidad y educación, beneficiando a toda la ciudadanía. Madrid demuestra que no hay que elegir entre bienestar social y libertad económica, ambos pueden ir de la mano", ha esgrimido.

Además, ha recordado que los gobiernos madrileños del PP han promovido medidas como la ampliación del Metro, la construcción de nuevos hospitales y la creación de becas educativas que ya alcanzan a más de 700.000 estudiantes. Según Ayuso, este equilibrio entre el sector público y privado es lo que permite a Madrid mantener su posición como "motor económico de España".

El futuro de Madrid

De cara al futuro, Ayuso ha señalado que su gobierno está trabajando en planes a 15 y 20 años para garantizar que el crecimiento económico sea sostenible. Entre las iniciativas mencionó inversiones en infraestructura hidráulica, la expansión del Metro y la digitalización de la administración pública.

Otro de los puntos destacados de la ponencia fue el acceso a la vivienda, uno de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. La titular del Gobierno regional ha mencionado proyectos como el Plan Vive, que prevé la construcción de 50.000 viviendas en toda la región. "Queremos garantizar que los madrileños puedan acceder a una vivienda asequible sin que el Estado se convierta en un obstáculo para ello", ha apuntado.

La presidenta regional ha manifestado que Madrid se encuentra en un momento histórico, con un crecimiento poblacional notable que ha llevado a la comunidad a superar los siete millones de habitantes. "En las últimas dos décadas hemos duplicado nuestra población, fruto de políticas distintas que han atraído talento, inversión y familias de todo el mundo", ha apuntado.

Asimismo, Ayuso ha resaltado el compromiso de la Comunidad de Madrid con la mejora de los servicios públicos, como la construcción de hospitales, centros educativos y el refuerzo del transporte público. "Invertimos en una sanidad que se adelante a las enfermedades, en educación que combine lo mejor de la tradición y lo moderno, y en infraestructura como el Metro y los intercambiadores para conectar a todos los madrileños", ha detallado.

Natalidad y calidad de vida

Otro punto de su intervención ha sido la apuesta por políticas de natalidad y conciliación para rejuvenecer la población. Díaz Ayuso ha señalado que Madrid, una de las comunidades más longevas de España, enfrenta retos como el envejecimiento y la soledad.

"Si vamos a vivir más años, que sea con calidad de vida, y si faltan niños, debemos trabajar en políticas que permitan a las familias traer hijos al mundo con seguridad y apoyo", ha afirmado.

Ayuso ha concluido su intervención asegurando que Madrid es y seguirá siendo la capital que conecta a toda España. "Madrid está al servicio de España, porque lo que ocurre en una comunidad nos afecta a todos. Nuestra responsabilidad es garantizar que este modelo de éxito continúe y beneficie a toda la nación. Madrid es tradición y vanguardia, un lugar donde conviven todas las formas de ser español, una casa abierta para todos", ha finalizado.