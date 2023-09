Ayuso asegura que España, si se aprueba la amnistía, será un “Estado dictatorial”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que España se convertirá en un “Estado dictatorial” si el PSOE y sus socios aprueban una amnistía para los independentistas catalanes con cuentas pendientes con la justicia.

En una entrevista con Telecinco, Ayuso sostuvo que aprobar una amnistía supondrá que una serie de partidos consideran que “la democracia se sitúa por encima de la ley”, con lo que el sistema de garantías y libertades “no es real”. Señaló que esto es un “abuso”, porque hay quien en otro momento puede decidir que es “democrático” expropiarle la vivienda a uno o dejar sin castigo otros delitos.

En otro orden de cosas, Ayuso ha asegurado que "en el PP no hay almas", que "desde el principio" están todos en torno al liderazgo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo", y que "la relación entre todas las comunidades del PP es muy buena".

La dirigente madrileña ha rechazado este jueves la posibilidad de sustituir a Feijóo como líder del PP nacional y ha apuntado que es un argumento que utilizan desde "la Moncloa para deslegitimar a Feijóo".

Díaz Ayuso ha agradecido el apoyo que recibe en la calle pero ha restado importancia a momentos en los que han coreado su nombre frente al de Feijóo al destacar que "la escena famosa del balcón -en las elecciones generales- o la manifestación del domingo eran en Madrid", por lo que cree que "es normal que te muestren tu apoyo", al ser la presidenta regional y del PP de Madrid.

En esta línea, sobre las referencias al discurso de investidura de Feijóo por parte de los diferentes portavoces, ha considerado que si tratan de que se "acompleje" y se "calle", "o que el presidente, mi jefe, se acobarde o acompleje, se están dando cabezazos contra una pared; se equivocan con él y se equivocan conmigo", ha zanjado.

Con respecto a la manifestación prevista para el 8 de octubre en Barcelona, Díaz Ayuso ha añadido que no sabe lo que hará Feijóo, si irá o no, pero ella sí quiere estar "y acompañar a los españoles".

Violencia y menores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó esta misma mañana también, en una entrevista en Telecinco, al hilo del suceso de Jerez, en el que un alumno ha apuñalado a varios profesores de un instituto, que "es culpa del mal consumo de las pantallas, internet y de las drogas, no se está hablando como se merece en este país. A los niños se les está quitando la infancia, a partir de los 9 años cuando se les da un móvil".

Todo cuando se ha conocido el informe de la Fiscalía de Madrid, en el que alerta del los casos disparados de violencia sexual protagonizados por menores. Incluso de 14 años. Algo cada vez más común.

"A partir de los 9 años, no son maduros, viven en un mundo paralelo en el que no viven los padres. Creen que son buenos, sacan buenas notas y los padres en realidad no saben lo que están haciendo en su teléfono móvil: consumen pornografía, violaciones, suicidios, consumen violencia constantemente, creen que la vida real es el sexo en grupo y con violencia...", afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid.