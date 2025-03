Ayuso invita a Sánchez al aniversario de la sede de Sol

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso conmemorará el 40 aniversario de la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia regional con una serie de actos esta primavera, a los que invitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que se sume y abandone su intento de declarar el inmueble como Lugar de Memoria Democrática.

Se trata de un guiño desde Sol que coincide con la disputa que enfrenta al Gobierno central con la Comunidad de Madrid, en su empeño de recordar el pasado de su sede como ubicación de la Dirección General de Seguridad (DGS) durante el franquismo.

El Gobierno de Sánchez considera que la Comunidad «pone impedimentos» a la declaración de Lugar de Memoria de la Real Casa de Correos, que incluye la señalización de una placa en la fachada, una negativa que considera «inconstitucional y que invade competencias estatales».

Recurso en el Constitucional

Este desencuentro ha desembocado en recurso planteado ante el Tribunal Constitucional (TC), que este martes admitió a trámite el planteamiento de los servicios jurídicos de la sede de Sol.

La invitación la anunció ayer en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien explicó que la Comunidad de Madrid está preparando «distintos actos» para conmemorar el acuerdo del 12 de marzo de 1985 de cesión del inmueble, firmado entonces por el presidente autonómico, Joaquín Leguina, el alcalde de Madrid en funciones, Juan Barranco, y el ministro del Interior, José Barrionuevo, «los tres socialistas».

García Martín subrayó que esta conmemoración «merece la pena celebrarla con todos los ciudadanos de bien» ya que hace 40 años el edificio es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid como «casa común de todos los madrileños» y hacerlo con unos eventos a los que invitan al Gobierno a que se sumen sin insistir en el expediente incoado en octubre para declarar el inmueble como Lugar de Memoria Democrática.

Fijarnos en lo que nos une

En esta línea, celebró la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno madrileño contra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de marcar su sede de forma negativa, en un intento, a su juicio, de vincular a la Comunidad de Madrid y a Ayuso «con el franquismo».

«Aquí celebramos muchísimas cosas y creo que eso es lo que hace maravilloso a este edificio, que tenemos que fijarnos en todo lo que nos une y no en lo que nos puede llegar a separar», recalcó García, y añadió que la pretensión del Gobierno de Sánchez «es inconstitucional, porque las competencias exclusivas en la gestión del patrimonio de la Comunidad de Madrid le pertenecen a esta administración regional».

Acudir sin invitación

Preguntado si invitarán a estos actos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras el último choque por acudir sin invitación al acto del 11M organizado por la Comunidad, el portavoz del Gobierno regional dijo que ese puesto «está vacante» en la región, ya que está ocupado en estos momentos «por un comisario político de Sánchez».

«Mientras que no tengamos un delegado, que se ocupe de las competencias tan importantes que tiene la Delegación del Gobierno y que no se ocupe de criticar y de faltar al respeto a la presidenta de la Comunidad Madrid, a la propia institución y al propio Consejo de Gobierno, no tenemos más que hablar, más allá de las relaciones que mantendremos, como no puede ser de otra manera, con la propia Delegación», afirmó el portavoz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, recibe en Sol al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Jesús G. Feria La Razón

Con motivo del 40 aniversario, además del estreno de un documental por este motivo, el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que recalca que la Real Casa de Correos ha sido «en sus más de 250 años de historia» escenario y testigo de acontecimientos de como el Levantamiento del 2 de mayo de 1808, la proclamación de la II República o la llegada de la democracia.

Este edificio, que tiene en su fachada principal tres placas en homenaje y memoria del levantamiento contra la invasión francesa, las víctimas de los atentados del 11-M y los fallecidos durante la pandemia, es sede de la Comunidad de Madrid desde hace cuatro décadas, precisamente el aniversario que ahora se quiere celebrar con un acercamiento a Moncloa.