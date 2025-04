Ayuso a Más Madrid: “¿Qué es acoso? Acoso eres tú. Son los de educar a sus hijos para que se coman al p... pijo"

El bullying en las las aulas y las políticas para prevenir el acoso en las redes entre los más jóvenes ha desatado una batalla dialéctica entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en el pleno de la Asamblea hasta el punto de llevar a Ayuso a replicar a la formación de izquierdas: “Acoso eres tú”, dijo haciendo un paralelismo sintáctico de la célebre rima de Bécquer.

Bergerot quería fiscalizar la labor del Ejecutivo autonómico sobre las políticas que se iban a desarrollar para prevenir el acoso en redes del que son víctimas los jóvenes, pero el asunto derivó en un listado de reproches de la presidenta madrileña hacia el principal partido de la oposición. Primero, Ayuso se mostró extrañada por que esta pregunta proviniera de un grupo que “tiene un diputado que fue expulsado por simular dispararme en este pleno y también tiene una ministra pistolera en esta cámara (en relación al gesto similar de Mónica García en sus tiempos de diputada)”.

Pero el asunto no quedó aquí. Ayuso quiso ponerles como ejemplo de acoso porque “multiplican el odio en el Parlamento, en las televisiones y en los medios de comunicación y son los que nos traen esta pregunta cuando no han dejado de acosar a mi entorno”. “¿ No es acoso decirAyuso fascista, estás en nuestra lista o llamarme asesina, loca, genocida, tenían que cortarle el cuello, nazi, tonta, inferior, tarada mental...¿Eso no es acoso? Son ustedes lo de voy a educar a mis hijos para que se coman a los suyos, p. pijo. ¿No es acoso perseguir a Begoña Villacís embarazada de nueve meses por las calles de Madrid? O que el Zendal con pacientes dentro tuvieran que sufrir sus campañas y manifestaciones?....Dijo entre otros ejemplos.

Bergerot culpó a Ayuso de banalizar el acoso digital y de “culpar a las pantallas de su fracaso educativo” e hizo un diagnóstico de la situación bajo el prisma de Más Madrid: “Los problemas en las aulas surgen de sus ataques a nuestro sistema educativo y por la falta de tiempo de los padres, del abandono de los colegios y de las jornadas de trabajo interminables. Solo traen soluciones falsas. Agitan el miedo de las drogas y luego les da la pataleta cuando queremos proteger a nuestros hijos del tabaco y del alcohol. En su modelo no hay futuro para todos”, sentenció.