Ayuso pide al activismo no involucrar a Madrid en el conflicto por la DANA: “Es insensato, estamos aquí para ayudar a Valencia”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido hoy a los movimientos de activismo político que no intenten involucrar a Madrid en el conflicto generado por la DANA) que ha afectado gravemente a la Comunidad Valenciana. Durante su visita a las instalaciones de la compañía farmacéutica alemana Merck. Ayuso subrayó que Madrid está centrada en ofrecer su apoyo a las regiones afectadas y no en sumarse a polémicas innecesarias.

"Lo único que pido a los activistas es que no nos metan a las administraciones, por lo menos a las que no estamos involucradas, en conflicto alguno. Llevan semana y media intentando involucrar a Ayuso-Valencia, Madrid-Valencia. Me parece insensato", afirmó la presidenta madrileña. En sus palabras, la controversia política sobre la gestión de la crisis solo genera "desesperanza" y desvía la atención de los esfuerzos reales por asistir a las personas afectadas.

Ayuso destacó el esfuerzo conjunto que está realizando toda España para ayudar a la Comunidad Valenciana, calificando la respuesta como "emocionante" y un ejemplo de solidaridad. "Madrid se está volcando de una manera impresionante. El Estado, las autonomías, la Nación y, muy especialmente, el pueblo español, estamos aquí para ayudar a Valencia a superar el peor momento de su historia reciente", manifestó.

Más medios

La Comunidad de Madrid ha desplegado ya un tercer dispositivo de ayuda que partió hoy hacia Valencia, compuesto por 39 bomberos y cuatro profesionales del SUMMA 112, que se suman a los equipos que ya están trabajando en la zona. Además, se ha movilizado un equipo de brigadas forestales con 39 profesionales y 13 vehículos, entre los que se incluyen camiones, furgones y vehículos ligeros destinados a labores de limpieza y baldeo de las calles afectadas por las inundaciones.

Desde el inicio de la emergencia, la Comunidad de Madrid ha enviado un total de 292 profesionales, entre bomberos, rescatistas, médicos forenses, psicólogos y personal de emergencias, además del inestimable apoyo de los voluntarios que se han sumado a la causa. Entre los equipos desplegados se encuentran 68 rescatadores, un médico forense odontólogo y 20 vehículos del equipo de respuesta inmediata ERICAM, que incluyen drones y perros de rescate.