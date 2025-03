Ayuso, en la polémica jura de Alcobendas: "Vivimos cosas que nunca habían ocurrido en democracia"

No faltó a la cita. Tras el último choque con el Gobierno, al que acusó de vetarla en la presidencia del acto, este sábado prometía ser uno de los momentos políticamente más candentes de la semana. Isabel Díaz Ayuso acudió, finalmente como invitada, a la jura de bandera de civiles en Alcobendas. Un evento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid expresó su confianza en que se reconduzca la situación con el Ministerio de Defensa en otro de los flancos abiertos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: la eliminación del desfile del Dos de Mayo en la capital.

Jura de bandera de personal civil en Alcobendas @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

«Estamos viviendo algo inédito, no había pasado esto en la historia. Cuando desde Defensa supieron que quería venir, que era mi intención, amenazaron con cancelar directamente el desfile. Luego estuvo la alcaldesa hablando con ellos y, a partir de ahí, todo ha ido cambiando. Presidir o no, no es una cuestión de voluntad, entiendo que es de protocolo. Pero más allá de eso, para mí lo importante era estar con los vecinos, me da igual tribuna arriba o abajo. Creo que lo importante era acompañarles, y ese es el cariño que nos han trasladado, su agradecimiento por estar hoy aquí», afirmó Díaz Ayuso, que se hizo varias fotografías con el público asistente. «Era un acto civil, en una Plaza Mayor, en el pueblo, en Alcobendas, con la gente. Y con eso me quedo. Es verdad que ha habido tensas negociaciones durante estas semanas, no querían que viniera bajo ningún concepto, incluso querían cambiar el protocolo a la alcaldesa».

Sin embargo, entre las cosas «inéditas» que se están viviendo en los últimos tiempos, se encuentra también la cancelación del desfile militar del Dos de Mayo. «Esto no ha ocurrido en democracia en la Comunidad de Madrid. Es un desfile que también se realiza en otras comunidades, como es normal, y además viene de muchos años antes. Creo que esta separación artificial entre el pueblo de Madrid y su Ejército, que es una de las instituciones más queridas, no se había visto nunca. Ese mensaje de que el Ejército le pertenece a un gobierno, a un presidente, es muy preocupante».

Con todo, la presidenta espera «que se reconduzca esta situación, puesto que sé que a niños, mayores, ciudadanos incluso de otros lugares del mundo donde son un español más, un madrileño más, les hace franca ilusión ver a sus Fuerzas Armadas junto al pueblo».