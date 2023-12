Ayuso pondrá en el mercado 4.000 pisos en alquiler a bajo precio

Ya dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que esta iba a ser la legislatura de la vivienda, y está dispuesta a que así sea. De hecho, entre sus planes para 2024 figura que se terminen de construir alrededor de 4.000 viviendas asequibles bajo el Plan Vive de alquiler, según ha informado la Comunidad de Madrid.

La iniciativa contempla la edificación de 6.500 inmuebles en la región y ya está en marcha la construcción de 5.000 distribuidos en diez municipios clave, aunque en 2024 se podrán entregar las llaves de 4.000. Será en las localidades de Madrid capital, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Getafe, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Torrelodones y Móstoles.

Hasta el momento, 923 pisos se encuentran en proceso de comercialización, 300 de ellos en Alcalá de Henares, 140 en Alcorcón (sumados a los 274 previamente anunciados y programados para entrega en el primer trimestre de 2024) y 209 en Tres Cantos. Asimismo, las obras de 488 viviendas en San Sebastián de los Reyes y 583 en Colmenar Viejo están cerca de su finalización, con 282 de estas últimas programadas para su conclusión el próximo año.

Estas viviendas, destinadas a aumentar el parque inmobiliario de la región, son de carácter público y se ofrecen en alquiler a precios hasta un 40% por debajo del mercado. Con configuraciones de uno, dos o tres dormitorios, algunas de estas viviendas están adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida.

El Plan Vive, impulsado por el Ejecutivo autonómico, busca abordar las dificultades que muchos ciudadanos encuentran para acceder a una vivienda, lo que afecta la emancipación de los jóvenes y el desarrollo de sus proyectos de vida.

Además de este plan, está previsto abordar iniciativas en la misma línea, como el programa «Mi Primera Vivienda» dirigido a ayudar a menores de 35 años en la adquisición de su primera residencia. En este caso, el Gobierno madrileño actúa como aval para aquellos jóvenes que carecen del ahorro inicial requerido por los bancos para contratar una hipoteca.

Inversión presupuestaria

El interés por potenciar la vivienda pública en Madrid se ha visto reflejado en los Presupuestos del Ejecutivo autonómico para 2024, que destinará un total de 472 millones, lo que supone un incremento del 121% con respecto a las anteriores cuentas. «El montante destinado a este fin es significativo teniendo en cuenta que la Administración General del Estado dedica 1.000 millones para todas las comunidades autónomas», detalla Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.

La política del Ejecutivo de Díaz Ayuso en este ámbito va destinada a ampliar las ayudas al alquiler, facilitar la accesibilidad (rampas, ascensores...), la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética. Unas medidas que, además, irán ligadas a una fuerte inversión en infraestructuras del transporte que permitan una mayor comunicación entre los diferentes distritos, nuevos barrios y municipios de la región, que ascenderá a 3.089 millones.

Entre estos proyectos figuran la ampliación de la línea 3 de Metro, el avance en la remodelación de la línea 5 y 11 del suburbano y la ampliación del anillo intermodal de intercambiadores. Así, en 2024 está previsto que concluya el de Valdebebas y arrancará el de Conde de Casal.

Para expertos en la materia como Salcedo, otro aspecto clave que permitirá que la vivienda protegida siga creciendo será la actualización del módulo, es decir, el precio máximo al que se puede vender una vivienda con protección pública. Hasta ahora, el proceso se veía entorpecido, no porque no hubiera suelo público suficiente para construir vivienda, sino porque los promotores consideraban que el precio del módulo estipulado de la vivienda protegida era tan bajo que no resultaba rentable construir. Estos precios llevan sin actualizar diez años, un proceso que, al parecer, ahora se ha desbloqueado.

De esta manera, la Comunidad estaría valorando la posibilidad de que aumentase el precio entre un 25 y un 35%, que repercutiría, obviamente, en el precio final para el comprador, aunque siempre sería inferior al coste de un piso de venta libre.

«Es muy importante que se haga más vivienda en Madrid, ya sea para alquiler o venta, porque supone un impulso muy importante para la actividad económica, genera más recaudación de impuestos y crea empleo», detalla el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.

En su opinión, la fórmula aplicada por Díaz Ayuso «es la adecuada porque hay un problema grave de vivienda en Madrid. Es prácticamente inaccesible y esto se soluciona con políticas que no interviniendo el mercado, sino poniendo más oferta».