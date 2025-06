El "no" de Ayuso a la propuesta de vivienda de Sánchez: "Improvisada y sin fondos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, remitió este jueves una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de que no se adherirá en la Conferencia de Presidentes de Barcelona a su pacto por la vivienda. La dirigente popular considera que la propuesta es "improvisada", "no es creíble" al no estar respaldada con una financiación detallada y supone una "injerencia inaceptable" sobre las competencias autonómicas.

Sánchez envió este miércoles una misiva a los presidentes autonómicos para proponerles un acuerdo de Estado para triplicar la inversión pública en vivienda, blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública (VPO) y acabar con el "monopolio" de la información que tienen los portales privados. El objetivo final es atajar uno de los principales problemas de los españoles.

Ayuso, sin embargo, ya ha anunciado que se descuelga de un posible acuerdo que la dirección nacional del PP desdeñó en la misma tarde de ayer, apuntado así a un posible desplante de 13 de los 19 presidentes autonómicos.

La madrileña también opta por la vía epistolar para responder a Sánchez, a quien no le devuelve el calificativo de "estimado", y se muestra muy dura con la propuesta del presidente del Gobierno, al que manda "un fuerte abrazo" tras enumerarle varios reproches.

Primero, se muestra escéptica con el "supuesto" aumento de la inversión pública en vivienda porque Sánchez no explica de dónde saldrán los fondos ni qué criterios se aplicarán para su distribución. Sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados ni "una hoja de ruta clara", afirma que "ese compromiso carece de respaldo real". Y le afea que no haya cumplido los anuncios relativos a la construcción de 184.000 viviendas o la empresa pública de vivienda.

Del mismo, considera que la propuesta del Gobierno condicionaría las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid, "impidiendo" que pudieran ejecutar unos programas de los que saca pecho. "Te recuerdo que estamos liderando la construcción de vivienda protegida en España, con el 53% del total", le espeta.

En segundo lugar, se opone a blindar la vivienda protegida de promoción privada "que no recibe ayudas públicas" porque "hacerlo supondría un grave perjuicio a los promotores y a las familias, con viviendas que perderían valor con el paso del tiempo". En este sentido, le emplaza a colaborar con los promotores privados para garantizar viviendas "accesibles". "No hacerlo", apostilla, "se traduciría en cronificar la dependencia respecto a las Administraciones públicas, que es lo que, lamentablemente, pretendéis habitualmente hacer el Ejecutivo que presides y vuestros socios".

Por último, sale en defensa de los portales inmobiliarios y rechaza el "supuesto monopolio" de los datos del mercado. Ayuso ve "muy preocupante" la idea de Sánchez de "centralizar" la información en manos gubernamentales, y le avanza que la Comunidad de Madrid no le va a permitir que "se use la vivienda como excusa para manipular la información o imponerle filtros ideológicos".

Junto a estas tres consideraciones, Ayuso le recrimina a Sánchez que su propuesta "parece improvisada", y deplora que no surja de "un debate previo que debería haberse producido en la Conferencia Sectorial de Vivienda", y que se comunique por carta solo 48 horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes "aunque las comunidades del PP han propuesto sus acuerdos a 24 horas de la cumbre".

Asimismo, señala que "no solo carece de planificación y respaldo presupuestario, sino que además vulnera claramente la distribución competencial establecida en nuestra Constitución", dado que la vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas e "intentar dirigir" sus políticas desde el Gobierno de la nación, "con condiciones impuestas y medidas uniformes", es "una injerencia inaceptable".

En este contexto, Ayuso le reta a "hablar seriamente de vivienda" abordando primero la derogación de la Ley de Vivienda, "una norma intervencionista, profundamente ideológica y técnicamente fallida".