Ayuso redobla su ofensiva en el sur de Madrid con el apoyo de Juanma Moreno

El sur siempre ha sido una prioridad electoral para Isabel Díaz Ayuso. Ya hace meses que la presidenta autonómica y candidata popular al 28-M activó su plan «Ayusur», como se conoce popularmente la acción política que desarrolló en las elecciones para teñir de azul el cinturón rojo de Madrid. Este plan se volvió a reactivar ya en septiembre pasado. No fue casual que los principales actos desarrollados en el arranque del curso político tuvieran como lugar de celebración municipios del cinturón metropolitano donde los populares no gobiernan. Ahora Díaz Ayuso quiere rematar su plan con el apoyo del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, con la idea de trasladar uno de los mensajes que viene repitiendo en los últimos meses: «Del socialismo se sale», como ha ocurrido en Andalucía.

Hoy Ayuso está previsto que participe en un mitin en Fuenlabrada junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, quien recorrerá varios municipios del sur de la región.

Concretamente, Moreno Bonilla visitará a las 12:00 horas el municipio de Alcorcón junto al secretario general del PP de Madrid y número dos de la candidatura al Parlamento regional, Alfonso Serrano, y al candidato a la Alcaldía del municipio, Antonio González Terol.

Posteriormente, intervendrá en un almuerzo en Móstoles, en el que también participará el candidato popular municipal, Manuel Bautista, y los candidatos de los municipios Parla y Getafe, José Manuel Zarzoso y Antonio José Mesa.

Junto a los candidatos, también asistirán representantes de las 30 casas regionales de Andalucía que hay en la Comunidad de Madrid, así como el presidente de la Real e Ilustre Hermandad De Nuestra Señora Del Rocío De Madrid, la única fuera de Andalucía, tal y como han informado fuentes del partido.

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, Díaz Ayuso y Moreno Bonilla darán un mitin en Fuenlabrada junto a la candidata local, Noelia Núñez, y el candidato a la Alcaldía de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.

«En Parla tenemos claro que necesitamos pasar página después de 40 años de socialismo que han lastrado y hundido a nuestra ciudad; y nuestros referentes son Isabel Díaz Ayuso que representa y es una clara muestra de las ganas, la ilusión y el ejemplo de que Madrid continúe siendo referencia mundial en libertad, servicios públicos, bajos impuestos y seguir creciendo en progreso, calidad de vida y futuro y Juanma Moreno que ha demostrado que con trabajo y ganas se puede derrocar al rancio socialismo clientelar anclado durante décadas en Andalucía», explica con convencimiento José Manuel Zarzoso, el candidato del PP por Parla.

También Miguel Ángel Recuenco, el candidato por Leganés, está convencido de que se va a producir un cambio de signo político en su localidad. «Del socialismo nos vamos a librar apostando por un modelo de éxito como el de la presidenta Díaz Ayuso: libertad para pensar, para opinar, para emprender y para, en definitiva, vivir. El ciudadano debe disfrutar de un gobierno firme, que proteja a las personas, pero sin intervenirles la vida y sin adoctrinarles. Los municipios del sur de la región tenemos grandes problemas compartidos: falta de limpieza, de seguridad y de actividad. Por culpa de los últimos años de gobiernos socialistas, estamos a la cola de los sitios donde la gente quiere vivir. Son los mismos alcaldes socialistas que nos quieren empobrecidos social, económica y culturalmente».

José Antonio Mesa, el candidato de Getafe, lamenta que en su ciudad «llevamos sufriendo ocho años de sectarismo, propaganda, clientelismo, derroche, mala gestión y mentiras de una alcaldesa sanchista, que firmó un código ético por el que solo estaría ocho años en el cargo y ahora lo incumple. Quiero poner en práctica el modelo de éxito de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y sus políticas de libertad y prosperidad para relanzar a Getafe como la capital del Sur y recuperar el orgullo de ciudad».

Decisivo será lo que ocurra en Fuenlabrada, una localidad en la que nunca ha gobernado el PP. En las autonómicas del 4 de mayo, Ayuso arrasó en esta localidad del sur pero «ahora asumimos el reto de revalidar el triunfo con responsabilidad y con muchas ganas, para traer las políticas que han hecho que Madrid sea el motor de España, aquí en Fuenlabrada. La localidad no es del PSOE, no le pertenecemos y hay mucho hartazgo. Llevan 44 años aprovechándose de esta ciudad para mantenerse en el poder, generando mientras tanto pobreza para nuestros vecinos. Es el momento de romper con lo que no permite que nuestra ciudad avance y generar todas las oportunidades para los fuenlabreños», dice su candidata, Noelia Núñez.

En la misma línea, Manuel Bautista, el candidato de Móstoles, aspira a situar su municipio como capital económica, social y cultural del sur siguiendo las políticas de Díaz Ayuso. « Aspiro a gobernar y aprovechar las sinergias de un Ayuntamiento y una Comunidad con el PP al frente gobernando para todos. Somos el municipio más grande de la Comunidad de Madrid y no podemos estar más tiempo con un gobierno instalando en el escándalo y la desidia. La libertad se defiende ejerciéndola y apostaremos por la gestión y atracción de empresas para situar a nuestra localidad en la posición preponderante que se merece».

El candidato de Alcorcón, Antonio González Terol, también cree la localidad del sur «se merece más, es un municipio con un gran margen de mejora y aplicando las políticas liberales que ha implementado Isabel Díaz Ayuso en la región conseguiremos transformar la ciudad ya que tiene todo para ser, tras Madrid, el municipio con mejor calidad de vida y mayor potencial económico de la región. Eso es lo que ha hecho Juanma Moreno en Andalucía gracias a su liderazgo y su visión de futuro, Andalucía está experimentando una auténtica transformación».

Vuelco electoral

Los resultados obtenidos en las últimas autonómicas hacen pensar que la situación podría dar un vuelco en los municipios del sur, si lo comparamos con los resultados obtenidos en las municipales de 2019 después que la estrategia de partido les funcionara a los populares con resultados más que satisfactorios. No hay más que ver los resultados electorales para constatar que en Móstoles, por poner un ejemplo, donde el PSOE era la fuerza mayoritaria, en los comicios de 2021 pasó a ser el PP. Una situación similar es la ocurrida en otros municipios como Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Parla, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro o Pinto. En estas localidades, los candidatos populares ya están desplegando una intensa actividad para lograr que el «efecto Ayuso» dé sus frutos el próximo 28 de mayo.