Ayuso, rotunda: "Esta es la demostración de que Sánchez no tiene nada que hacer ya"

"Hay un proyecto que lo ha desguazado todo y entregado su alma a gente que odia a España, que abiertamente te lo dice. El nacionalismo en España no sería nada sin el PSOE". Así de rotunda se ha mostrado esta misma mañana la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras la victoria de este domingo. "No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha sentenciado. "Pedro Sánchez no tiene nada que hacer ya", afirmó en una entrevista esta misma mañana.

Y es que la noche electoral, cómo no, tiene unas consecuencias de gestión de la victoria o de asumir la derrota en el caso de las fuerzas de izquierda en la Comunidad de Madrid. Y más allá de los límites madrileños. Respecto a lo primero, Isabel Díaz Ayuso, la gran triunfadora de la noche, apuntó esta misma mañana de resaca electoral en la Cadena Cope, tras ser reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, que "España merece un cambio, quiere y quería un cambio y eso siempre lo tuve claro. Fui muy optimista con los resultados en todo el país, en general, porque pienso que el rumbo que ha tomado España nadie lo había elegido, nadie lo había votado".

En otro orden de cosas, sobre la "inmersión ideológica" auspiciada desde Moncloa en los últimos tiempos afirma que "creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, de izquierda a derecha, quieren seguir unidos en esa pluralidad propia de España, quieren a su país y, sin embargo, esas minorías, que además te lo dicen abiertamente 'odiamos España, nos queremos ir de España' se estaban haciendo más fuertes". Una situación, según afirma, de "transformación ideológica innecesaria y absurda" que, en su opinión, "llevaba a abandonar a las gentes del campo, a la España rural, a las familias, a los autónomos y a las cosas normales a manos de leyes sectarias y de actuaciones prepotentes".

La presidenta madrileña apuntó también en Onda Cero que "solo pido que, desde aquí a diciembre, hasta que se vayan, que no hagan daño. Y que hagan un poco de autocrítica porque creo que este es un gran mensaje de los españoles. Díaz Ayuso asegura que "nunca al fin justifica los medios, no podemos estar en estos bandos, no podemos con esa erosión institucional. Por eso, lo único que pedimos es que de aquí a diciembre no vayamos a peor porque aún tenían leyes preparadas en la nevera para ir a gran velocidad transformándolo todo a su gusto, a su pequeño mundo gracias a los pactos evidentemente con esos socios".

En Antena 3, la líder madrileña afirmó que "en estos cuatro años me he comportado y he hablado de la misma manera… al principio hablaban de "ayusadas", que eran cosas de extremista y al final se ha demostrado que conocemos muy bien lo que está pasando en España, precisamente, porque somos la región de todos. No nos hemos movido". Y finalizó afirmando que "ahora lo último que debo hacer es defraudar a tantísima gente a la que quiero agradecer su inmensa confianza y tengo que trabajar con pasión desde el primer día, con toda la humildad.