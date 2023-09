Del Big Bang a Fray Luis de León

Visto el título de la obra, «El milagro de La Tierra», podría pensarse que la pieza tiene algo ver con el cambio climático y el maltrato al que los humanos estamos sometiendo nuestro Planeta azul, pero no, se trata de la propuesta más personal e íntima de Juanjo Artero («Verano Azul», «El Comisario»), que se sube al escenario con un monólogo escrito para él por Juan Asperilla inspirado en la existencia humana y en las propias inquietudes y vivencias del actor. «Llevaba años buscando algo así, pero nada me convencía, le conté lo que quería expresar y ha sido para mí un autor a la carta porque se basó en las cosas que me inquietan y en las preguntas existenciales que me hago y todos los humanos se hacen desde hace 3000 años», comenta el actor.

«¿Qué hacemos en este mundo, cómo se formó todo, la existencia de Dios, dónde vamos al morir? ¿Volvemos al Planeta con este cuerpo o seremos animales? Y otras más personales, ¿por qué soy actor, por qué estoy en La Tierra? La pieza está articulada como una comedia sobre el hombre y la vida, intentando buscar respuestas a interrogantes vitales. Un análisis de ciencia y física, pero también de literatura, poesía y de sueños incluso. Y es también -prosigue Artero- un homenaje a la madre Tierra, a mi madre y a todas las madres. Es lo más mío que he hecho nunca, un trocito de mí y quizá donde más feliz estoy sobre el escenario», explica realmente identificado con la propuesta.

«El milagro de La Tierra», que estará todos los martes de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid, está dirigido por Laila Ripoll y cuenta con la voz en off de Lola Herrera y la música de Mariano Marín. Para el texto, Asperilla se ha apoyado en autores como Rosalía de Castro, Walt Whitman (mucho), Shakespeare, Cervantes, Calderón, Quevedo, Pessoa, Zorrilla o Pirandello, «a través de ellos mantengo una conversación constante con el público, con el que bajo varias veces a hablar». El hilo conductor de los textos es «toda la trayectoria de La Tierra desde el Big Bang, el embarazo y nacimiento de los planetas, de los seres vivos, la evolución de las especies, el ser humano, el lenguaje... Resumiendo –explica-, nacimiento, vida y muerte y, en ese recorrido, el actor haciéndose preguntas y respondiendo cosas que no son suyas, sino de científicos y de estos grandes autores, de místicos como el Dalai Lama y Fray Luis de León, o incluso, con pasajes de la Biblia».

Para los astrónomos, «La Tierra es el milagro del Universo por ser el único espacio capaz de generar vida, e intentan averiguar por qué», declara. A lo largo de la obra, Juanjo Artero alterna anécdotas, comentarios, bromas y críticas, junto a bailes y alguna canción. Presenta “un ser contradictorio y apasionado que unas veces desea la paz de las cosas sencillas y otras se inquieta buscando respuestas a los grandes temas de la humanidad -señala-, la creación, Dios, el amor, la libertad, las obligaciones sociales, las leyes, el Estado…

Es un viaje en el tiempo, un juego hacia atrás y hacia delante que realiza un recorrido vital sobre lo profesional y el desarrollo personal. Y todo para llegar a una conclusión, “que para mí la tiene –afirma-, que la vida hay que vivirla, disfrutarla, aprovechar los buenos momentos que se puedan vivir, la familia, los amigos, una buena comida con un vino, una charla, disfrutar de la Naturaleza, de los animales, de este planeta maravilloso mientras seamos capaces de conservarlo”, asegura el actor.