Bronca en el PSOE de Madrid: el alcalde de Fuenlabrada carga contra Lobato por el centro de acogida de menores

Las aguas están revueltas en el socialismo madrileño. El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha reprochado al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, no haber defendido a Fuenlabrada con el centro de menores extranjeros no acompañados que quiere desarrollar la Comunidad de Madrid en el cerro de La Cantueña y cree que ha habido gente "dentro del partido" a la que ha "interesado hablar más de la amnistía y más de Cataluña".

"Yo he sido completamente leal pero con Fuenlabrada no se juega. He echado de menos que alguien diga algo, que mi secretario general diga algo con respecto al centro de menores no acompañados. Me parece que sería lo normal, porque no es una política local y de la Comunidad de Madrid, es una política regional", ha lanzado el regidor en una entrevista concedida a Europa Press.

Desde que el Ejecutivo regional anunciara su intención de instalar este centro en el edificio cedido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ayala ha iniciado un pulso político y judicial contra la Comunidad de Madrid y ha mostrado su oposición a que un centenar de menores vayan a unas instalaciones que, según asegura, "no cumplen los parámetros de Derechos Humanos" establecidos por la Unión Europea para ello.

Ayala defiende que desde una óptica "de izquierda" es entendible que un "megacentro de menores", con características "infrahumanas y lejos de un núcleo urbano, en un cerro", "no es el modelo" a seguir, y por ello ha llevado su 'no' hasta los tribunales en un intento de evitar que La Cantueña se destine a este fin.

La Cantueña

"¿Es La Cantueña nuestro modelo? Yo creo que no. Y lo he defendido allá donde tengo posibilidades", ha señalado, para añadir que ha echado en falta voces críticas desde Madrid como la de su secretario general, aunque no así la del delegado del Gobierno, Francisco Martín. "El delegado del Gobierno ha dicho que ese modelo no es, entonces alguien tendrá que decir hacia dónde vamos", ha reprochado Ayala.

Entiende, además, que este es un tema del que no quiere hablar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque "no le interesa" y porque en su "discurso de extrema derecha" el centro de acogida "eclipsaría su derechización". "Igual que internamente soy completamente leal, como alcalde lo que no voy a permitir es que se haga una dejación de manifestar si ese es nuestro modelo o no", ha advertido el regidor de Fuenlabrada.

Las opiniones

Ayala ha remarcado que cuando uno tiene "un puesto de responsabilidad" tiene que "hablar de todo", pero que "uno tiene que saber sobre lo que tiene que opinar".

"Yo creo que ha habido a quien le ha interesado más hablar de la amnistía y de Cataluña que del centro de menores de Fuenlabrada. Lo digo dentro de mi propio partido. A mí lo que me parece es que cada uno tenemos que opinar donde nos corresponde y desde luego saber con lo que dices cómo se te identifica ser más de izquierdas. Creo que es fundamental", ha espetado Javier Ayala.

Javier Ayala fue el adversario de Lobato en 2021 en la carrera a la Secretaría General del PSOE-M, que acabó ganando el segundo. El alcalde de Fuenlabrada ha defendido que hay que saber "ganar y saber perder" y que él "lo ha demostrado".