Cambia 360, la alternativa al Plan Moves III

Si resides en Madrid y estás considerando la adquisición de un vehículo eléctrico, es importante que estés al tanto de los dos planes de ayuda actualmente disponibles para ti. En las próximas semanas, el recién inaugurado programa de asistencia Cambia 360 coexistirá con el último tramo del Plan Moves III. Este último es un programa de ayuda que se proporciona a nivel nacional, pero la responsabilidad de la distribución de los fondos recae en las respectivas comunidades autónomas.

¿En qué consisten ambos planes?

Como elemento clave de su estrategia de movilidad sostenible, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un nuevo plan de subvenciones que tiene como objetivo acelerar la renovación de la flota de vehículos de la capital. El plan Cambia 360 de Madrid, dotado de un presupuesto significativo de 20 millones de euros, busca estimular activamente la adquisición de coches, furgonetas y motocicletas que ostenten la etiqueta Cero Emisiones y ECO. Además, el plan Cambia 360 también ofrece subvenciones para bicicletas y cuadriciclos, e incluso reserva un fondo especial para los taxis.

Imagen de coches eléctricos recargando las baterias en un aparcamiento de Madrid. Jesús G. Feria La Razón

El Plan Moves III, por su parte, es un programa de ayuda a nivel nacional para la adquisición de vehículos eléctricos. Este plan comenzó con un presupuesto inicial de 400 millones de euros y estaba previsto que estuviera en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, pero se decidió prorrogarlo hasta el último día de julio de 2024, aunque sin añadir más dinero a la hucha.

Los madrileños, teniendo estas dos ayudas a su disposición, seguramente se preguntarán si estos dos planes son compatibles y si se pueden beneficiar de ambos. Pero, tristemente, la respuesta es que no. Aunque el Plan Cambia 360 permite la suma de otras ayudas similares, el Plan Moves III especifica que sus subvenciones son incompatibles con otras ayudas para el mismo propósito. Por lo tanto, no se pueden combinar estos dos planes… y no nos queda otra que elegir:

¿Cuál es la mejor opción?

Para los coches eléctricos, el Plan Cambia 360 ofrece hasta 8.500 euros en ayudas, superando los 7.000 euros del Plan Moves III. Ambos planes requieren la entrega de un vehículo viejo para achatarramiento, para poder acceder al descuento máximo. Sin vehículo para entregar, la ayuda se reduce a 4.500 euros en ambos planes. Y si se trata de un híbrido enchufable, el Cambia 360 ofrece 5.500 euros, superando los 5.000 euros del Moves III.

Tanto el plan Cambia 360 del Ayuntamiento de Madrid como el Plan Moves III también ofrecen ayudas para la instalación de puntos de recarga en el domicilio, siendo las del ayuntamiento algo más beneficiosas. Si se trata de una instalación en un aparcamiento de uso residencial privado, el plan Cambia 360 ofrece hasta el 75% del coste de la instalación, con una ayuda máxima de 75.000 euros. Y si, por el contrario, se trata de parkings para residentes, el Ayuntamiento cubrirá hasta el 90% del coste, con una ayuda máxima de 250.000 euros.

Además, a nivel nacional, el Plan Moves también ofrece subvenciones para la instalación de estaciones de carga, financiando hasta el 70% del valor total de la instalación. Sin embargo, el Plan Cambia 360 aporta un beneficio importante respecto al Moves III: por primera vez en Madrid, se adelantarán las ayudas para la instalación de estos cargadores. Esto implica que los usuarios no necesitarán hacer un desembolso inicial del dinero y tener que esperar después a su devolución; lo que puede ser de gran ayuda para la economía de muchas familias.

Economía/Motor.- España consigue fondos europeos por 72 millones para instalar 1.617 puntos de recarga eléctricos Europa Press

Finalmente, también se destaca que, a pesar de que no se permite combinar las ayudas de ambos planes, el plan Cambia 360 sí permite su combinación con la nueva ayuda fiscal aprobada a nivel nacional en junio; que permite añadir una deducción del IRPF y recuperar hasta 3.000 euros del gasto en la compra.

En conclusión, si eres madrileños y está en tus planes la compra de un vehículo eléctrico, el Plan Cambia 360 parece ser la mejor opción.