Canal Isabel II subirá el precio a grandes consumidores de agua para fomentar "su uso responsable"

El Canal de Isabel II modificará las tarifas para subir el precio del agua a grandes consumidores para fomentar "un consumo más responsable y eficiente del agua, dotando al sistema de una mayor progresividad, de tal manera que premie el consumo responsable, desincentive el consumo excesivo y dote de mayor garantía al abastecimiento de la población". Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa pública tras desvelar hoy el diario 'El País' que el Canal quería penalizar "los consumos ineficientes o suntuosos" de agua, además de "no esenciales", como "riegos y piscinas", tal y como recoge un proyecto de decreto colgado en el Portal de Transparencia de la Comunidad.

El objetivo de la actualización de la estructura de tarifas, insisten desde el Canal, no es recaudatorio, "sino de protección y sensibilización sobre la necesidad de preservar el recurso: el agua es un bien esencial y de primera necesidad, pero extremadamente limitado". De cualquier manera, la propuesta de adaptación tarifaria aún está al inicio de su tramitación, ya que el 31 de enero finalizó el periodo de consulta pública del proyecto de decreto y actualmente está en fase de redacción e informes previos. Y desde el Canal señala que la adaptación no afectará a aquellos usuarios que ya realizan un consumo responsable y eficiente, "que son la gran mayoría, ni a la industria y ni al comercio". "La adaptación tarifaria en la que se está trabajando se enfoca en aumentar la progresividad de las tarifas para fomentar la reducción del consumo entre los usuarios menos eficientes, especialmente en usos no esenciales, como el riego", han indicado.

Preguntado al respecto esta mañana, el consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín, ha recordado que las tarifas de agua de Madrid "llevan muchísimos años congeladas" y quieren seguir con esa política en el contexto de subida generalizada de los precios, "donde venimos de una inflación desbocada y además sin ningún tipo de control por parte del Gobierno de Pedro Sánchez". En este punto, el consejero ha aplaudido de nuevo el "magnífico comportamiento de los madrileños". "Hemos visto como en el año 2023 el consumo de agua por madrileño se volvió a reducir y, por tanto, tenemos que felicitar esa actuación ejemplar de todos y cada uno de los madrileños en la gestión y en el consumo del agua corriente", ha añadido.

García Martín también ha destacado la buena situación de los embalses madrileños, que están al 80 por ciento de su capacidad, 30 puntos por encima de la media nacional, gracias "a la gestión del Canal" de Isabel II, "en este contexto donde algunas comunidades autónomas lo están pasando tan mal". Por todo ello, ha continuado el consejero, se mantendrán "con carácter general" las tarifas congeladas a todos los usuarios medios de la Comunidad de Madrid. "Y en aquellos casos, lo que son los grandes consumidores de agua, si verán actualizadas las tarifas para seguir persiguiendo ese objetivo, que no es otro que seguir moderando y reduciendo el consumo de agua, que es un bien muy valioso y escaso que tenemos que proteger", ha admitido.