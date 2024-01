Caos en el puerto: Salvemos Navacerrada exige reuniones urgentes para que no se vuelvan a repetir los atascos

Fue una de las imágenes del fin de semana... y una de las controversias. A primera hora del sábado, y coincidiendo con la apertura de las pistas de esquí, los aparcamientos de Cotos y Navacerrada colgaron el cartel de "completo". A partir de ahí, el caos circulatorio. Hoy mismo, Isabel Díaz Ayuso ha reprochado al delegado de Gobierno, Francisco Martín, su negativa de organizar de forma conjunta la subida de los madrileños a los puertos de montaña este fin de semana, a pesar de advertirle del "colapso" que podría producirse. "La respuesta que nos dio, como lo ha hecho también por redes sociales, es ''haber madrugado''. Por su parte, el delegado parece haber cambiado de parecer: Francisco Martín ha convocado a la Dirección Generalde Tráfico, a Guardia Civil y a la Comunidad de Madrid a una reunión urgente el próximo miércoles para tratar el acceso al Puerto de Navacerrada durante los momentos de alta densidad.

La plataforma Salvemos Navacerrada, volcada en la puesta en valor no solo de las pistas sino de todo este entorno de la sierra de Guadarrama, considera que el episodio vivido el pasado sábado es "una continuación más del colapso de la pasada temporada invernal". De ahí que, entre otras medidas, haya hecho un llamamiento para celebrar una cumbre entre administraciones: Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla y León, Dirección General de Tráfico: Ejecución de Órdenes, Delegación Gobierno Madrid ("que dudamos asistan", apuntan) y, la propia plataforma.

Para Salvemos Navacerrada, algunas de las soluciones pasan por evitar el colapso en los aparcamientos con la gestión de la reserva, así como una mayor "vía libre" circulatoria en la A6. También creen que es el momento de apostar por un transporte "sostenible" que actualmente no funciona como uso público, y que es el tren de Guadarrama (Cercedilla-Navacerrada-Cotos), lo que "descongestionaría la A6", como ocurre en otras estaciones europeas. Además, señalan que actualmente, para intentar arreglar los colapsos, "se corta el acceso a San Ildefonso, La Granja y Segovia", para obligar a tomar el túnel de San Rafael con un coste de 9 euros por trayecto. Por otro lado, denuncian que el trasporte público de autobús no funciona: sin ir más lejos, "este domingo se han dejado tiradas a más de 800 personas en la vía esperando un bus". Además, a los taxis "no les dejaban transitar, dependiendo la decisión de la Guardia Civil". Por todo ello, esperan ahora que su petición no caiga en saco roto.