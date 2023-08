Chuty: «No debemos prejubilar a los freestylers del presente»

En pleno verano, los mejores freestylers de España se miden cada año en la Red Bull Batalla, la evolución de las batallas de gallos originales que impulsaron fenómenos como Arkano. El gran atractivo de esta edición era el regreso de Chuty, que tuvo que ganar la fase regional para clasificarse a la gran final de Valencia del pasado fin de semana. El bicampeón buscaba en el Oceanografic su triple corona.

Así lo logró ganando en la final a un gran Mnak. Chuty volvió a demostrar el gran estado de forma que exhibe en cada jornada de FMS (la competición regular), venciendo la presión de ser el gran favorito y frenando la gran irrupción de revelaciones como Segrelles. Quien finalmente no compitió en Valencia fue Sweet Pain, uno de los que partía como favorito, pero que se bajaba a última hora de la final. Chuty asegura que se enteró de su decisión minutos antes de competir, pero cree que «a veces las rivalidades necesitan oxigenarse. No creo que nuestra batalla hubiese estado al nivel de nuestro último enfrentamiento en FMS».

En una cultura urbana que siempre está hambrienta de nuevos talentos, este madrileño de Entrevías reivindica el mérito de las carreras ya consagradas MC’s que lo han dado todo para que esta cultura se haya convertido en lo que es hoy. «Hay que acabar con esa necesidad de prejubilar a los freestylers del presente, como Mnak o Tirpa, aunque no sean las últimas revelaciones. No creo que haya que buscar cada año nuevas irrupciones y dejar de valorar lo que tenemos», opina Chuty.

Tras vencer en Valencia, el madrileño buscará hacerse con la Red Bull Internacional que este año albergará Colombia. Al no contar con un gran favorito local, parece la gran oportunidad para ganar el único cinturón que le falta, uno de los pocos argumentos que sus rivales aún pueden utilizar contra él. Chuty se retiraba hace varios años del circuito Red Bull, tras acumular algunos resultados que consideró injustos. Aun así, la marca de bebida energética ha seguido patrocinándole en los últimos años y hace unos meses anunciaba su regreso a esta competición. Este MC que supera la treintena compartió que le quería dedicar este regreso a su padre, que enfermó hace un tiempo, mientras busca uno de los pocos sueños que aún le quedan por cumplir.

En Colombia (el próximo mes de diciembre) lo tendrá mucho más difícil, con rivales como el tricampeón Aczino, Gazir o el argentino Mecha, sus dos grandes rivales en FMS España. Pero, aunque sea el último título que falta en su vitrina, una hipotética victoria no supondría su despedida de los escenarios: «Aunque gane la Inter, seguiré en el circuito. Nosotros no tenemos FMS Miami ni FMS Arabia Saudí (se ríe). Pero todavía no se ha ganado, así que hay que ir a Colombia siendo conscientes de que nos lo hemos ganado».

En plena batalla argumental sobre una hipotética crisis del freestyle de habla hispana, Chuty saca pecho por la cultura urbana en la capital. Siempre ha presumido en las batallas de valores como la humildad y de seguir rodeado de los suyos, como cuando se bajaba al parque en Entrevías a rapear con sus amigos. Aunque otras referencias de esta cultura han surgido de Alicante o Málaga, él da la cara por su ciudad: «Cualquier freestyler diría que lo mejor del “under” está aquí, es de los lugares donde esta cultura está más viva».

Una vez decida colgar el micro, ya tiene pensado algo a lo que dedicar su tiempo, aunque aún es pronto: «Aún no me voy a volcar en el streaming, el free requiere todo mi tiempo. Dedicarme dos o tres horas al día a los directos no me permitiría estar al nivel que estoy. Si dejase de competir seguramente sí pruebe en ese mundo. Cuando lo he probado me ha gustado y he funcionado bastante bien. Pero soy consciente de que gran parte del contenido y los seguidores que genero siguen viniendo por las batallas».