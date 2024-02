Cibeles reprueba a Sánchez en un Pleno en clave de «Koldosfera»

Al contrario de lo que sucedió en el extraño Pleno de noviembre, en el que no hubo acuerdo entre el bloque de la derecha, esta vez sí se produjo reprobación al presidente del Gobierno. En este caso no por la ley amnistía, sino por la reciente designación de Fráncfort como sede de la Autoridad para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Terrorismo (AMLA, por su siglas en inglés) en detrimento de Madrid. PP y Vox sumaron sus votos para censurar a Pedro Sánchez por su la «pasividad y nulo compromiso» en un proyecto que habría sido muy beneficioso para la capital.

El propio alcalde fue el encargado de defender la proposición. José Luis Martínez-Almeida argumentó que el procedimiento de decisión del Consejo Europeo «perjudicaba» a Madrid, ya que los votos de los 27 miembros «iban a una única ciudad». Dicho proceso fue diseñado en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión UE (EcoFin) presidido por la ex vicepresidenta Nadia Calviño. Así, «al mismo tiempo que presidía el EcoFin y fijaba las reglas del juego», Calviño «negociaba su nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y diseñaba un procedimiento que favorecía, de manera manifiesta, a Francia y Alemania». Dos naciones, añadió Martínez-Almeida, que «apoyaron a Calviño». El resultado: Madrid se tuvo que conformar solo con el 4% de los votos.

Del mismo modo, el alcalde reprochó a Sánchez «no mandar ni una miserable carta a ningún Estado miembro para promocionar la candidatura de Madrid» ni «descolgar el teléfono para convencer a ningún Estado miembro». Unas palabras que fueron replicadas por Enma López, concejala del PSOE: «Entiendo que estamos de duelo, y cada uno gestiona el duelo como puede», afirmó López, que calificó de «bulo» la teoría de que el nombramiento de Calviño decantara la balanza en contra de Madrid. Del mismo modo, López trajo consigo una carta de Sánchez de enero de 2023 en la que defendía ante Europa que Madrid era el lugar «idóneo» para acoger el AMLA, y también ha puesto de manifiesto que en 2017, cuando gobernaba el PP, no dieron a Barcelona la agencia europea del medicamento.

Por supuesto, el nombre de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos y persona de confianza de Pedro Sánchez, sonó más de una vez a lo largo del Pleno. El alcalde da la legislatura por «acabada» si el exministro de Transportes no deja su escaño. Además, considera que Sánchez se beneficia de la postura de Ábalos en tanto que «el aforamiento protege» al ex ministro «de las responsabilidades judiciales, al menos en esta primera fase. Y si Ábalos fuera imputado, Pedro Sánchez tendría que irse». Además, recordó que el libro de Pedro Sánchez, «Manual de Resistencia», retrata la «koldosfera» en «un pasaje fascinante en el que el presidente describe con tintes heroicos cómo Koldo durmió durante dos noches con los avales», y «sin ir al baño», que el ahora presidente necesitaba para volver a optar al liderazgo del PSOE. «¿De verdad ustedes conocen algún partido en el que haya que contratar a un militante ejemplar, al aizkolari Koldo, para que esté dos noches custodiando unos avales y no le dejen ni ir al baño?», se preguntó el primer edil. «Ni en ‘‘Los Soprano’’ vemos escenas tan cutres y tan vergonzantes».

Por su parte, la portavoz socialista se refirió al «caso Koldo» durante el Pleno de Cibeles. Reyes Maroto aseguró que le produce «asco y vergüenza que cualquiera se haya enriquecido en lo peor de la pandemia, se llame Koldo, sea el hermano de Ayuso o sean sus amigos Medina y Luceño», además de subrayar el compromiso de «corrupción cero» por parte del PSOE.

«Si no existiera, habría que inventarla», le contestó Almeida. «Hay que echarle cuajo para hablar de Koldo hoy aquí. Y, por cierto, 9:22 horas y José Luis Ábalos sigue sin dimitir mientras que Pedro Sánchez sigue sin conseguir que dimita».