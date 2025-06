“El Corral de la Morería es más grande que nosotros. Y el duende... no se aprende”

En un acogedor rincón del Corral de la Morería —uno de esos espacios discretos donde los artistas calientan emociones y ensayan sus últimos pasos antes de salir al escenario—, Juan Manuel del Rey conversa con La Razón con la serenidad de quien ha crecido entre guitarras, mantones y taconeos. Director y copropietario del tablao más emblemático del mundo junto a su madre, Blanca del Rey, y su hermano Armando, repasa con emoción el legado de su familia y el futuro del flamenco, justo cuando el Corral celebra 69 años de historia y se adentra en los festejos de su 70º aniversario. “El Corral es más grande que todos nosotros. Las personas pasan, pero esto permanecerá”, afirma con convicción.

Del Rey no oculta su emoción al hablar de lo que se vive cada noche en su tablao: “El flamenco es un arte mayor, que no se repite ni se fabrica. Y el duende no se aprende: se nace con él. Hay artistas que han sido tocados por una varita mágica, y cuando se suben a este escenario, te agarran el alma y no la sueltan. Eso es lo que pasa aquí, cada noche”. En su voz hay orgullo, pero también respeto por una tradición que su familia ha cuidado como un fuego sagrado durante siete décadas.

El pasado 20 de mayo, el Corral celebró su 69º aniversario con una gala inolvidable protagonizada por Manuel Liñán, Lucía “La Piñona” y Alberto Selles, entre otros. Una semana después, el tablao fue también escenario del congreso “Corral de la Morería. 70 años de tablao”, organizado dentro de la I Bienal Flamenco Madrid. Tres días de mesas redondas, actuaciones y reflexión compartida por más de 28 referentes del flamenco y la cultura, con nombres como Olga Pericet, María Moreno, Rubén Olmo, Eduardo Guerrero o Antonio Najarro.

En el marco de ese congreso, durante una cena de gala en homenaje a los participantes, Blanca del Rey —referente absoluto del baile flamenco y creadora de la mítica soleá del mantón— pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. “Esta mañana, mis niños me han hecho vivir algo increíble. Han entendido el alma del mantón. No se puede bailar más bonito… y me habéis dejado sin palabras”, dijo, emocionada hasta las lágrimas. Su mensaje, entre la gratitud y la poesía, fue recibido como un símbolo de continuidad generacional en el arte jondo. Por las mesas del Corral han pasado también grandes figuras del siglo XX y XXI: Ava Gardner, Marlon Brando, Ronald Reagan, Cantinflas o, más recientemente, Tim Burton, Jennifer Aniston, los Rolling Stones o U2. Todos seducidos por la magia irrepetible que allí se respira.

Los actos del 70º aniversario apenas han comenzado. El próximo viernes 27 de septiembre, el Corral recuperará el ciclo Noches Brujas, un formato íntimo y rompedor que ya triunfó en ediciones anteriores. El sábado 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad, celebrará la III Gala de Estrellas del Flamenco en la Plaza Mayor de Madrid, ante más de 10.000 personas. Y antes de que finalice el año se estrenará un documental producido por Telemadrid, donde se narra la historia del tablao a través de los testimonios de la familia Del Rey y de grandes nombres de la cultura y la gastronomía.

Con una Estrella Michelin, tres Soles Repsol y cerca de seis millones de espectadores en su historia, el Corral de la Morería sigue siendo mucho más que un tablao. Es un altar donde el arte, la emoción y la memoria se funden en cada compás. Y como dice Juan Manuel del Rey, “no es lo mismo el flamenco de hace 50 años que el de hoy… ni será igual dentro de 50. Lo importante es que siga vivo. Y aquí, eso está garantizado”.