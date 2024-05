David de las Heras: «No todo vale con tal de llenar restaurantes»

Teatro Kapital cumple 30 años como referente del ocio nocturno de Madrid. Precisamente, cuando este sector madrileño es considerada la máxima potencia mundial en esta industria del ocio. Su director, y también el del restaurante Quinto Elemento, David de las Heras, comparte su visión sobre el potencial de la noche madrileña, mientras la compara con su experiencia en Ibiza, otra referencia internacional: «Ibiza se ha convertido en Las Vegas de Europa, todo gira en torno al ocio y depende de los artistas que puedan contratar. Madrid tiene más atractivos, también es cultura, historia y la mejor gastronomía que puedas encontrar».

Como punto a mejorar, al empresario le preocupa la escalada de robos y delincuencia en ciertas franjas. Aunque asegura que el Ayuntamiento se esfuerza por atender esta amenaza, David considera que la seguridad en la calle es algo fundamental para la salud del sector. Sobre el auge de restaurantes con oferta de espectáculo y decoración llamativa, David es contundente: «Lo primero siempre debe ser la excelencia y la calidad gastronómica. Es cierto que la oferta de espectáculos, que hace años copaba Gran Vía, ahora se ha desplazado a la restauración. Nosotros apostamos por ello, pero que cuentes con espectáculo en directo no justifica que bajes la calidad de tu cocina. No todo vale con tal de llenar los salones». En su opinión, «lo que distingue un restaurante de postureo de uno auténtico, no es la iluminación ni el precio, sino el equipo que tengas».

Este empresario también ha observado la evolución de los horarios de consumo de ocio y hostelería. Mientras que hace unos años el consumo de bebidas o alcohol se concentraba en las noches de viernes y sábados, fenómenos como el «tardeo», el «afterwork» o la renovación del concepto del vermú han transformado la oferta. «Creo que todo depende de las modas y la franja de edad. Es normal que los mayores de 40 o 50 prefieran alargar la sobremesa que salir por la noche. Pero creo que la oferta que propone Kapital por la noche, con espectáculo y música de primer nivel, nunca será trasladable al horario diurno».

David de las Heras, CEO del Teatro Kapital. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

Asociado tradicionalmente al consumo de alcohol, De las Heras celebra que el ocio nocturno vaya ampliando poco a poco su imagen. «Las cifras del consumo abusivo se reducen cada vez más. Cada día hay más conciencia de los peligros que puede suponer, como para la seguridad vial. Es un mito que los clubes de ocio nocturno, bares y discotecas dependamos exclusivamente de vender copas. La realidad es que la media de consumo es de dos consumiciones por cliente, y nos da igual que sea alcohol o un refresco», asegura.

Por un Madrid más seguro

Las cifras de criminalidad en el primer trimestre del año en la Comunidad de Madrid, aunque reflejan un leve descenso en términos generales, también evidencian el aumento de los casos de agresiones sexuales. Desde Kapital aseguran que «es algo que nos lleva preocupando desde hace mucho. Fuimos pioneros en crear un protocolo, con palabras clave y una formación específica a todos nuestros empleados. Si ven a alguna mujer sola o desorientada es atendida de inmediato, o si vemos cualquier comportamiento sospechoso, avisamos a la policía».

Sobre la estigmatización de los profesionales dedicados al control de acceso –más conocidos como porteros– asegura que es una parte esencial del equipo. La gente solo quiere volver a un sitio donde se le ha tratado bien. Que llevemos 30 años siendo referencia también es mérito suyo. Son la imagen de cualquier local». Precisamente, por imagen, estos clubes siguen manteniendo un protocolo de vestimenta «aunque han evolucionado mucho. No es un tema de zapatillas o pendientes, es cuestión de mantener un buen ambiente y creemos que es importante que la gente venga arreglada y que no dependa todo de si tienes dinero o no, o puedas permitirte un reservado».

La primera del ranking

La Asociación de empresarios de ocio y espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, presentaba recientemente los resultados de su estudio sobre las ciudades con mejor ocio nocturno del mundo. El estudio también ha permitido actualizar los datos obtenidos de la pasada edición y muestran un importante incremento del porcentaje de expositores y profesionales del marketing turístico extranjeros que salieron por las noches tras su día de trabajo en la última edición de Fitur, que ha pasado del 83,8% del pasado año al 91,92% en esta edición, lo que supone un incremento del 9,70%. Asimismo, se extrae de los datos del estudio que estos profesionales extranjeros han realizado 2,01 salidas durante la feria con un destacado gasto medio por persona y salida que se sitúa este año en los 118,75 euros.

En comparación con la pasada edición destacan las subidas de cinco puestos de Londres y Berlín, la subida de tres posiciones de Roma, la caída de cinco puestos de Ciudad de México, la caída de dos puestos de Barcelona y la caída de uno para Nueva York. Por primera vez, entran en el Top10 de ciudades con mejor vida nocturna París (en sexto lugar), Las Vegas (octava) y Bangkok en el último puesto (10). La importancia de la vida nocturna como producto turístico para estos profesionales es muy relevante y que consigue una puntuación de 8,4 sobre 10 rozando el excelente. Para esta asociación las claves que han conducido a Madrid hasta la cima son su red de transporte público y conectividad, la seguridad, así como la variedad de oferta de ocio y su carácter cosmopolita. Madrid busca consolidarse como una de las grandes capitales de Europa y primera referencia de la comunidad hispanohablante.