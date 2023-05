El debate electoral en Madrid: templanza frente a indignación

La indignación ha trepado hasta lo más alto en el ranking de sentimientos de la sociedad. Y la cosa no queda ahí, ha ido escalando a emociones más fuertes, enojo, rechazo, ira, odio, que les lleva a algunos partidos a jugar hasta con la muerte. Lo vivimos en el debate a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En los altares del sentimiento social campan a sus anchas estas emociones, todas revueltas, formando huracanes que intentan perjudicar a quienes son blanco de esos sentimientos negativos, o, en sentido contrario, rachas de viento de cola que intentan mover a los que se proclaman salvadores que luchan contra los acusados de todo lo que está mal. La indignación a veces nos ayuda a movilizarnos para reparar una injusticia, pero, casi siempre, alimenta la confrontación, la fragmentación que paraliza a la sociedad en un enfrentamiento perpetuo sin salida. Se crea un clima «guerracivilista» interesado que rompe, literalmente, la sociedad. Como si romper todo pudiese servir para que milagrosamente surja algo nuevo y mejor. Error, se necesita algo más profundo que cambiar personas. Cuando se corta una mala hierba, para evitar que salga otra, hay que trabajar el sustrato. Con las malas personas ocurre igual.

Si queremos construir una sociedad mejor se necesita lo contrario de la indignación: la templanza, como la que demostró nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. No es fácil en estos tiempos, anteponer la racionalidad al «mindset» de emociones que vienen de la mano de la indignación, de hecho, es una tarea titánica. Cuando sufrimos, cuando nos pasa algo malo, todos buscamos a un culpable para acusar y a un héroe que nos rescate. Y así, nos aferramos a lo que creemos que es distinto, nos ilusionamos con quien creemos que nos salvará de todo, y a veces, aunque creen adherirse a algo valioso, terminan comprando espejitos de colores verdes, morados y rojos de nula utilidad. Muchos actúan partiendo de creencias adquiridas basadas en la mentira, adornadas por propuestas de vendedores de feria, y, aun así, a algunos les cuesta no creerlas porque buscan soluciones fáciles, eso sí, siempre a costa del erario público, nunca fruto de la libertad y del esfuerzo. Hasta que no cambian el chip y se dan cuenta que esas falsas creencias están basadas realmente en opiniones.

En la maravillosa película animada Inside Out, el filme más adulto de Disney, Riley es una niña que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Estas emociones personificadas se encuentran en el cuartel general dentro de la cabeza de Riley y son las responsables de su comportamiento. El tren de pensamiento viaja por toda la mente de Riley entregando hechos, opiniones y recuerdos que activan las emociones. Un símil con el complejo mundo de las conexiones entre los diferentes grupos de neuronas. En una escena de la película van en el tren del pensamiento dos cajas: una contiene hechos reales y la otra, opiniones. En un mal movimiento, se caen al suelo derramando su contenido y cuando Alegría intenta ordenarlas dice: «Estos hechos y opiniones se parecen mucho, es imposible distinguir cuál es cuál», y dice Tristeza «tranquila, eso pasa mucho». Esta es una alegoría genial de cómo se forman las creencias que guían la vida de las personas, muchas veces piensan que las opiniones malintencionadas son en realidad hechos inamovibles. Y no lo son, el hecho cierto es que la Comunidad de Madrid liderada por la Presidenta es el motor económico de España, donde se respira la mayor libertad y prosperidad. En el fondo, ellos lo saben, pero lo intentan ocultar por la peor de las razones, su propio interés.

Rocío Albert es viceconsejera de Política Educativa de la CM