Detenido en Madrid un miembro del hampa francesa por intentar asesinar a otro de un clan rival

El súbdito francés Samir B., de 41 años, fue detenido ayer por la noche en Madrid. Se sospecha que es el autor de un intento de asesinato de Yassine C., miembro del crimen organizado parisino, en abril de 2021, en Pantin (Seine-Saint-Denis), y era buscado activamente por la brigada criminal de la policía, informa Actu 17. Al parecer, fue un ajuste entre miembros del hampa gala.

Parte de la escena del crimen fue filmada por una cámara de videovigilancia. En estas imágenes se ve al asesino equipado con un rifle tipo Kalashnikov, corriendo tras el coche de la víctima, antes de huir con un patinete eléctrico aparcado en la acera. Yassine C., de 47 años, conducía su coche con su hija cuando fue atacado. El atacante abrió fuego e hirió gravemente a la niña en la espalda. El Kalashnikov fue encontrado debajo de un coche, no lejos del lugar del incidente.

Samir B., el presunto autor de este intento de asesinato, identificado por los investigadores de la brigada criminal de la policía judicial de París, estaba buscado desde hacía casi dos años. Este hombre ya fue condenado en el pasado a seis años de prisión por secuestro y confinamiento forzoso. Debería ser extraditado rápidamente a Francia.

Este intento de asesinato se produjo en un contexto de rivalidad y venganza entre antiguos amigos de la infancia de la Cité de la Banane, en el distrito 20 de París. De un lado el clan de Yassine C.; por el otro, el de los cuatro hermanos: Zoheir, Mounir, Samir y Yassine-Hanine B.

Condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Zoheir B. en 2013 en París, Yassine C., alias “Le Zient”, fue finalmente absuelto en apelación. Yassine-Hanine B., también conocido como "Poub", recibió, por su parte, una condena de 30 años de prisión penal, acompañada de un período de seguridad de dos tercios, en junio pasado, por el asesinato de Essma C., la hermana de Yassine. C., ocurrido en septiembre de 2016 en Pantin.