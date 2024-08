La diócesis de Alcalá celebra la solemnidad de sus patronos: los Santos Niños Justo y Pastor

Cada 6 de agosto, la diócesis de Alcalá de Henares celebra solemnemente la festividad de los Santos Niños Justo y Pastor. Con tal motivo, tendrán lugar varias celebraciones litúrgicas los días previos a este fecha. Este 2024, la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares acogerá un triduo del 3 al 5 de agosto a las 19:30h.

La diócesis de Alcalá abarca una gran zona territorial del Este de la Comunidad de Madrid. Mons. Antonio Prieto Lucena, obispo de la diócesis de Alcalá presidirá el 6 de agosto a las 19:30h una Misa solemne en la Catedral-Magistral y, posteriormente, la procesión de las imágenes de los Santos Niños por las calles del centro de Alcalá de Henares pasando por la c/ Tercia, Plaza de los Santos Niños, c/ Mayor, Plaza de Cervantes (lateral del ayuntamiento), Plaza Rodríguez Marín, c/ Santa Úrsula, c/ Escritorios, Plaza de los Santos Niños, c/ Tercia, para finalmente regresar de nuevo a la catedral.

"A los Santos Niños pido todos los días mi propia conversión personal y la santidad para todos los fieles de la diócesis, sacerdotes, consagrados y laicos. Pido a nuestros patronos que nuestra diócesis sea una diócesis viva, donde se cultive la vida cristiana en todas sus dimensiones, con familias bien armonizadas que transmitan la fe a sus hijos, con jóvenes generosos con el Señor, que reciban el testigo de los más mayores. Una diócesis en la que se atienda de manera especial a los más pobres y necesitados. Una diócesis unida, alegre y misionera, en la que florezcan las vocaciones sacerdotales y consagradas que tanto necesitamos", explica el obispo de Alcalá.

Como cada año, centenares de alcalaínos y foráneos aguardarán en las calles para ver pasar las imágenes de los Santos Niños. Acompañarán a los patronos de Alcalá seminaristas diocesanos, sacerdotes de varios municipios de la diócesis complutense, representantes de cofradías y hermandades, miembros de la asociación diocesana Santos Niños y parte de la corporación municipal de Alcalá.

Mons. Prieto, que vivirá por segunda vez esta festividad como obispo complutense, afirma que "Dios, en su providencia, ha querido vincular el crecimiento y desarrollo de nuestra diócesis al patrocinio de los Santos Niños Justo y Pastor. Cada uno podemos tener nuestros santos de especial devoción, que elegimos nosotros, pero, en el caso de los Niños Justo y Pastor es Dios el que los ha elegido para nosotros, por eso tenemos que conocerlos bien, amarlos, hacernos amigos suyos. Son un regalo de Dios para nosotros que no podemos despreciar. La gracia de Dios nos vendrá por su intercesión, porque así lo ha querido el mismo Dios".