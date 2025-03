División vecinal sobre el circuito «Madring» de F1

La reciente confirmación de que el circuito madrileño de Fórmula 1 llevará el nombre de «Madring» ha avivado el descontento entre los vecinos de Valdebebas y Hortaleza. Un estudio llevado a cabo por la Asociación de Vecinos de Valdebebas, basado en 1.714 encuestas, revela que el 53% de los residentes se oponen a la celebración del Gran Premio en la zona, en contraste con el 41% que lo apoya. Hace un año, el 53% de los encuestados respaldaba el evento y solo el 35% se mostraba en contra.

Los datos reflejan una inquietud generalizada sobre el impacto del circuito urbano en la vida cotidiana del barrio. El 75% de los encuestados teme que el tráfico privado se vea gravemente afectado, mientras que el 69% alerta sobre el ruido que generará el evento, al punto de que algunos vecinos consideran que hará sus viviendas inhabitables. Además, el 61% señala la contaminación como otro de los efectos negativos del Gran Premio. «Tenemos como referencia el Mad Cool y el Coca-Cola Music Experience, así que estamos preocupados. Estoy a un kilómetro en línea recta de donde se situaron los escenarios y en la madrugada a mí me despertó la vibración de mi ventana por la música», cuenta a este periódico Francisco Reinaldo, vecino de Valdebebas. Junto a su mujer y sus dos hijos, viven en la zona más cercana de donde se instalará el circuito. «Las noticias que nos llegan a través de los medios no son del proyecto viable del que se habló y en el que se iban a instalar unas pantallas acústicas, por lo que había más gente a favor, sino que ahora se está hablando de un posible realojo de los vecinos y eliminar completamente los límites sonoros», señala.

Esta falta de información es lo que mantiene en vilo a los vecinos. «Hasta el día de hoy no se nos ha dado ninguna explicación, ningún plan que esté disponible para poder leerlo y ver qué va a pasar con la movilidad, el ruido o la contaminación», apunta Mirta Veiga, una de las portavoces de la Asociación. Otras áreas en las que se percibe un impacto negativo incluyen el aumento en el precio de los servicios locales (57%), la seguridad (57%) y el transporte público (57%). «Los cortes de calles van a suponer un desastre para el día a día de los que tomamos el autobús a Mar de Cristal. Sólo hay uno y un camino. Es un problema que va a afectar en el transcurso diario de nuestra vida que no podemos contemplar durante los seis meses de duración de las obras», asegura.

Solo son dos los aspectos que los vecinos encuestados valoran como positivos: el mayor conocimiento del barrio (60%) y la llegada de nuevos comercios y servicios (51%). «Creo que es un gran paso para el barrio, ya no solo para Madrid, estoy convencido de que va a traer cosas muy buenas y especialmente a los comercios y servicios de la zona», asegura Sergio Medina, vecino de Valdebebas. Por su parte, Medina considera que el barrio cuenta con accesos suficientes para que los cortes de calles y el tráfico no supongan un problema en el día a día de los vecinos. «Hay que reconocer que es un barrio con muy buenos accesos, tenemos desde el Aeropuerto, La Moraleja, Sanchinarro e Ifema. No creo que la celebración del Gran Premio nos vaya a afectar en gran medida».

La oposición al proyecto es más intensa entre los residentes más próximos al trazado. En la zona de Cárcavas/Valdebebas Oeste, el 77% se opone a la carrera, mientras que en Hortaleza Norte la oposición alcanza el 86%. En otras áreas, como «Cabeza del Caballo» dentro de Valdebebas, la postura está más dividida, con un 42% en contra. Ante el impacto esperado, los residentes reclaman medidas para mitigar los efectos del evento. Como habilitar una conexión alternativa con la M40; garantizar que el transporte público no se vea afectado; reducir los impuestos municipales para compensar las molestias e implementar medidas de aislamiento acústico en las viviendas más cercanas.

Según informó Ifema, las obras para la construcción del circuito están programadas para comenzar en abril de 2025, con un plazo de ejecución estimado de 14 meses. Mientras se acerca la fecha, la sensación entre los vecinos es clara: «Madring» se ha convertido en una fuente de preocupación más que en una oportunidad para la zona. Con la celebración del evento cada vez más cerca, la inquietud vecinal crece y la incertidumbre sobre el impacto real sigue en el aire.

Cerca de 100 quejas admitidas a trámite

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite cerca de 100 quejas de los vecinos relacionadas con el ruido y los atascos que podría generar el proyecto de la Fórmula 1 en Madrid. La Comunidad de Madrid ya dio un tirón de orejas al propio Ayuntamiento porque el tema ambiental no se recogía de forma correcta en el Plan Especial, aprobado hace unos días y que recoge el marco normativo. A pesar de las preocupaciones y las solicitudes de informes adicionales, el Ayuntamiento de Madrid mantiene su apoyo, trabajando en conjunto con Ifema para abordar las inquietudes de los residentes y garantizar que se implementen medidas adecuadas para mitigar el impacto. Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la celebración del evento, destacando su potencial para impulsar la economía local y posicionar a Madrid en el panorama internacional del automovilismo.