¿Dónde coger fuerzas antes (o después) de la Cabalgata?

En la Plaza de San Juan de la Cruz comienza la cabalgata de Reyes, que recorre la Castellana, la Plaza del Doctor Marañón y Recoletos para terminar en Cibeles. Lea, lea, porque en estas líneas desvelamos nuestras mesas favoritas para acudir con los más pequeños antes de que disfruten del espectáculo, que gira en torno a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar. Una dirección imbatible es el 43 de la calle Martínez Campos, donde se encuentra una de las sedes de Vicio. Siempre tenemos @ganasdevicio, pero más durante las horas previas de ver a los de Oriente. ¿Nuestra hamburguesa preferida? La BBQ Bacon Cheeseburger, una doble smash con bacon crunchy, cheddar, pepinillo y salsa barbacoa, ingredientes todos que recoge un riquísimo pan brioche. Un consejo, acompáñela con unas patatas fritas para compartir. Con las hechas con salsa ahumada de queso mimolette, crema agria, bacon crunchy y cebollino fresco y también, con las alitas de pollo amarillo marinadas con garam masala, cocinadas a baja temperatura, glaseadas con salsa barbacoa y espolvoreadas con un crunch de kikos y cebollino fresco. Ojo, eche un vistazo a la carta, porque tienen opciones sin gluten. A Pinsa Pizza (pinsapizza.es) vamos a comer la mejor pinsa romana. Se diferencia de la pizza tradicional en la masa, ya que ésta es ovalada, alta y ligera debido a sus largos periodos de fermentación y su reposo durante más de 72 horas. Su alto contenido en agua, junto con el uso de las mejores harinas y masa madre provocan que se trate de una delicia súper digerible. Lo reconocemos, nos rendimos ante la Capricciosa, preparada con salsa de tomate, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, champiñones y huevos de codorniz. Lo suyo es compartir varias, así que divida la barbacoa Affumicata, salsa de tomate, mozzarella fior di latte, queso provola ahumada, carne picada de vaca rubia gallega, con 45 días de maduración, pancetta italiana, cebolla roja y salsa barbacoa ahumada. Alright (alright.es) cuenta con varios locales, uno de ellos, en el 8 de López de Hoyos. ¿Qué pedir? Los nachos chimichanga y la quesadilla de pollo achiote para degustar entre todos y, por supuesto, las costillas Jack Daniels o los tacos de brisket ahumado. El Lemon Lenon es un postre al que merece la pena dejar su hueco. Seguimos. VIPS, con sede en numerosas localizaciones capitalinas, como en el 41 de Serrano, celebra la llegada de sus Majestades con un regalo a los comensales: sus tortitas de roscón desde las cinco de la tarde hasta su hora de cierre. Para ello, deberán mostrar el QR disponible en la página web (www.vips.es/promociones/tortitas-navidad-roscón).

Emprendimiento social

La hora de la merienda en Cristina Oria (cristinaoria.com) es religión y uno de nuestros bocados favoritos es el sándwich mixto trufado, aunque bien es cierto que hay días en los que caer rendido al de comte y lomito. O, por qué no, compartir la focaccia de mortadela trufada con parmesano, que entusiasma a los más pequeños tanto como el sandwich Olímpico, perfecto para coger fuerzas todos, ya que, además del pan focaccia lleva jamón york, queso edam, lechuga, tomate, aceitunas y mayonesa. ¿El chocolate o café de especialidad con churros? Siempre en Socialtycoffee by Chirusa (C/ Castelló, 5). El motivo es claro, porque Marcos Gilligan ha actualizado un producto tan nuestro con una harina ecológica de trigo duro (Kamuto o Khorasan) para que no absorban tanto aceite y la corteza resulte crujiente. Son ligeros y, sea la hora que sea, los disfrutamos siempre recién hechos. Un lujo. Asimismo, otorga el protagonismo que se merece al chocolate de especialidad, tanto que nos sorprende con uno riquísimo, ligero y nada dulce, que, nos cuenta, elabora a partir de las tabletas de uno peruano, de la marca Cacaosuyo. Su atractivo es que los producen en varias regiones, como Piura, Cuzco o Amazonas y, además, ha sido reconocido en las últimas ediciones del International Chocolate Awards como el mejor del mundo. La particularidad es que el cacao se cultiva y se fabrica en Perú. El café, también de especialidad, es otra delicia a saborear en un espacio en el que apoyar un emprendimiento social, que ofrece trabajo a los más necesitados.

El roscón de Babette LRM

El roscón, de El Horno de Babette

►Otra opción, es seguirla por la tele y compartir el roscón de El Horno de Babette (elhornodebabette.com), elaborado por Beatriz Echeverría. Destaca por su sabor a naranja con un toque a agua de azahar, la flor de este cítrico, y por su textura esponjosa gracias a su cocción en molde, técnica con la que obtiene una miga tierna, suave y aromática. Como novedad, la caja la firma Carlos Buendía y la sorpresa es una pieza de madera sostenible de GRAPAT.