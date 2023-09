Educación adelantará los gastos del servicio comedor

La Comunidad de Madrid adelantará los gastos del servicio de comedor escolar para este curso 2023/24 y que aún desconocen si esta ha sido aceptada y por tanto, no puede hacer uso de esta ayuda pública. La Consejería de Educación cubrirá los costes mientras dure la tramitación de los expedientes y no pedirá la devolución si este procedimiento concluye que un alumno no tiene derecho a ser becado. A instancias de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y para incrementar las garantías de las familias solicitantes, el sistema de precios reducidos y exenciones que se utilizaba hasta ahora se ha sustituido desde este año por uno de becas de concesión directa, con los mismos requisitos para obtenerlas. Así lo detalló el lunes, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana: «Este nuevo sistema requiere completar una serie de pasos administrativos y formalidades que han provocado que muchas solicitudes se hayan tramitado con defectos de forma, como la falta del DNI o de la firma de los progenitores, por lo que se está contactando con las familias para subsanar estos errores».

Estas incidencias quedarán resueltas antes del 31 de octubre, y para evitar cualquier perjuicio a las familias solicitantes, hasta esa fecha la Comunidad de Madrid va asumir el coste de la beca comedor de todos los que las hayan solicitado y estén pendientes de resolución. «En caso de que alguno de los solicitantes no cumpla los requisitos establecidos y, por tanto, finalmente no resulte beneficiario, no tendrá que abonar la cantidad adelantada por la Administración regional», explicó. Ya se ha dado instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos para que ningún niño que lo necesite se quede sin este servicio y para que ayuden a completar los trámites burocráticos a las familias que lo precisen. Este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios.

Esta medida llega después de que Más Madrid registrase el pasado viernes una Proposición No de Ley en la que exigía al Gobierno de la Comunidad de Madrid que asumiese la subida en el precio de los comedores escolares para este curso, fruto del incremento del 13% implementado la Consejería de Educación, que pasa de 4,88 euros por comensal a 5,50, lo que supone que el gasto anual por hijo llegaría a los 130 euros aproximadamente. La líder de la oposición en Madrid, Rita Maestre, acusó ayer al alcalde Almeida de ser cómplice de esta situación, «al permitir que en estos momentos no haya convenio entre ambas administraciones». Este acuerdo hace posible que los Servicios Sociales municipales tramiten rápidamente las becas, hagan un seguimiento directo de los casos y complementen la ayuda de la Comunidad hasta el 100% del precio del menú para los menores más vulnerables. Como respuesta a esto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que las becas comedor están «garantizadas» y ha criticado que Más Madrid «meta miedo a las familias en temas tan sensibles». El regidor ha defendido que, «las familias de los niños madrileños pueden tener la seguridad total y absoluta de que tendrán la beca comedor, como no puede ser de otra manera».