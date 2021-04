Edmundo Bal se reivindica: “Con Cs se puede tener lo mejor de la derecha y de la izquierda”

El candidato de Ciudadanos a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha afirmado que él es “la única posibilidad de que Vox no gobierne y decida sobre los colegios, la dependencia o la política social”.

Esta mañana, Bal ha afirmado que salió “muy ilusionado y contento” del debate entre candidatos porque pudo expresar las propuestas y compromisos de Ciudadanos “mientras los demás se decían de todo”.

Bal y los demás candidatos para el 4M -Ángel Gabilondo (PSOE), Isabel Díaz Ayuso (PP), Mónica García (Más Madrid), Rocío Monasterio (Vox) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos)- participaron en la noche del miércoles en Telemadrid en el único debate televisivo previsto durante de la campaña.

Tras asegurar que es difícil saber quién ganó el debate, Bal ha afirmado que “cada uno iba a tratar de crispar” y ha precisado que Ciudadanos, ajeno a los insultos, se presenta “contra los extremos” para que la política de Madrid no la decidan los populismos”.

Según el candidato, el debate le ha confirmado su idea de que “Iglesias y Monasterio no pueden estar en el Gobierno de Madrid” y que la conclusión general es que “la única posibilidad de que Vox no gobierne y no decida sobre los colegios, la sanidad, la dependencia o la política social es Ciudadanos”.

Bal ha dicho también que a pesar de los datos negativos que las encuestas le dan a Ciudadanos, “aún hay mucho partido por jugar” y que confía en “aportar ilusión” a los votantes indecisos, a la gente “moderada de centro-derecha” que ve cómo Ayuso “está muy cómoda con Vox”.

Del Gobierno PP-Cs previo a la convocatoria de elecciones, Bal ha dicho que han quedado pendientes algunos acuerdos, entre ellos algunos de salud, de economía y política social, “que dan pena especialmente”, porque “con Ciudadanos se puede tener todo, lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda”.