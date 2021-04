PSOE y Más Madrid cargan contra Villacís por “generar crispación” al recordar su escrache en 2019

Los grupos municipales de PSOE y Más Madrid han acusado este martes a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de querer “generar crispación” con el escrache que sufrió en la festividad de San Isidro de 2019 para ejemplificar el “hostigamiento político”.

El partido ‘naranja’ ha presentado una iniciativa en pleno para condenar “sin paliativos y a evitar los episodios de hostigamiento, acoso o violencia política que se vienen produciendo”. La propuesta ha contado con el ‘sí’ de PP, Cs y Vox, mientras que PSOE y Más Madrid se han opuesto.

Ha sido la edil Sofía Miranda, de Ciudadanos, quien ha recordado el escrache sufrido por Villacís el 15 de mayo de 2019. “Era una mujer muy embarazada, muy fuerte, pero en situación de vulnerabilidad. Se encontró con mucha gente que la aplaudió y también con personas con falta de empatía y vulnerabilidad, para quien las diferencias políticas se combatían con insultos y hostigamiento”, ha relatado.

“No podemos legitimar a quienes creen que la confrontación forma parte del debate electoral. Hay quienes no condenan la violencia, o la matizan, o creen que es discutible, pero cuando se acaba la palabra, empieza la violencia”, ha continuado Miranda desde el atril.

Así, ha llamado a que los grupos políticos vayan “de la mano” para condenar sin paliativos los episodios de violencia “sin importar de dónde vienen”.

Momento tenso

Desde el PSOE, Ramón Silva ha comenzado aseverando que no apoyarían la moción porque no comparten el análisis de Ciudadanos. “Nos hablan del escrache que padeció Villacís hace dos años, en situación de especial vulnerabilidad. Condenamos ese escrache, pero no estaba con su familia, era un acto público”, ha apuntado.

En ese momento, la vicealcaldesa, visiblemente molesta, se ha levantado de la silla tras dar una manotazo en la mesa, y se ha girado para mirar a Silva, a quien le ha afeado estas palabras. En ese momento, el presidente del Pleno, el ‘popular’ Borja Fanjul, ha pedido a Villacís que se sentara, y ella le ha replicado que quería mirar a Silva a la cara mientras intervenía.

Ha continuado Silva, quien ha incidido en que las personas que participaron en ese escrache “eran víctimas de los desahucios, y hay que pensar en esas familias”. “La derecha quiere criminalizar las protestas”, ha afeado.

Villacís ha calificado de “vergüenza” y “asquerosas” las palabras del edil socialista, y ha afeado a la abogada y activista Alejandra Jacinto, que va en el puesto número 5 de la lista de Podemos a la Asamblea para el 4M, que participara “en ese akelarre”. La ha descrito como una persona “inhumana e insolidaria”.

“Muy de los años 30″

El concejal Nacho Murgui, de Más Madrid, ha reiterado su condena “a cualquier expresión de violencia”, y ha recordado que antes del acto celebrado por Vox en la ‘Plaza Roja’ de Vallecas, “no autorizado por la Junta de distrito”, la formación emitió un comunicado para no caer en la provocación.

Además, ha afeado que se están produciendo en esta campaña electoral amenazas y actos “muy de los años 30” como amenazas de muerte donde se acusa a colectivos concretos, agresiones a miembros de la Guardia Civil.