Las mascarillas y el calendario dejaban claro ayer a cualquier madrileño con dudas que, en efecto, estamos en el año II de la pandemia, esto es, en 2021. Porque escuchando los discursos que los líderes políticos, exacerbados por el cierre de la campaña electoral, pronunciaron ayer con motivo de la fiesta regional del Dos de Mayo, a más de uno podría invadirle la sensación de ser el protagonista de un capítulo del Ministerio del Tiempo y haber cruzado la puerta de 1808.

El epicentro de los actos, como cada año, estaba en la Puertal del Sol. Con todos los focos dirigidos hacia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña y candidata a la reelección en los comicios que se celebran mañana. Una doble condición que la situó más en la lupa si cabe. El PSOE, en los días previos, trató de frustrar que Ayuso pronunciara el tradicional discurso que cierra la entrega de medallas y condecoraciones.

No lo logró y la presidenta realizó una intervención con guiños constantes a los mensajes que ha enarbolado durante la campaña. Empezando por el mensaje que, de su puño y letra, estampó en el libro de Honor del Cementerio de la Florida: «A todos aquellos que dieron y aún hoy siguen haciéndolo su vida por el bien más privado que tiene el hombre: la libertad». Más tarde, ya desde la Real Casa de Correos, insistió en trazar un paralelismo entre el levantamiento que los madrileños protagonizaron hace algo más de dos siglos y la situación actual: «Si la libertad fue una de las razones por las que los madrileños se alzaron hace 213 años, España fue la otra razón. Madrid se levantó por la nación entera, y no solo por Madrid».

Y es que aunque este discurso podría ser el de cualquier año, las interpretaciones en clave electoral de las palabras de la presidenta fueron inevitables. Desde el recuerdo al hecho de que «el pueblo de Madrid se echó a la calle para demostrarle al mundo que no hay bien más preciado que la libertad» a la denuncia del «engaño al que han querido llevarnos muchas ideologías aparentemente salvadoras». Preguntada por ello, la presidenta negó haber querido buscar los mensajes con doble sentido: «El Dos de Mayo va de eso, de libertad», señaló en un corrillo con periodistas nada más finalizar su discurso.

Tras una campaña intensa y, por momentos, muy bronca, el acto de ayer en Sol buscaba poner un broche de cierta concordia entre los candidatos que se medirán en las urnas el martes. No fue posible porque Pablo Iglesias esquivó el acto institucional. Estaba invitado. En su lugar, casi a la misma hora, acudió a un mitin de Unidas Podemos en Móstoles, la ciudad del sur en la que hace algo más de dos siglos prendió la llama de la resistencia a la invasión francesa. A través de Twitter había dado los buenos días a sus seguidores con una particular felicitación: «Los barrios y pueblos tienen memoria, saben lo que costó conquistar servicios públicos y derechos sociales, y van a salir el 4 de mayo a proteger lo común y votar por un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid». En Móstoles, sacó el resto de su artillería dialéctica contra Ayuso y sus potenciales socios de gobierno.

Sin indumentaria goyesca pero con el óleo de Goya de «Los fusilamientos del 3 de mayo» como fondo de su discurso, Iglesias calificó de «golpistas» a sus adversarios políticos y auguró que si la izquierda gana el martes las elecciones madrileñas les acusarán de fraude y a la derecha y ultraderecha «no le faltarán apoyos mediáticos y tertulianos en televisiones que lo digan».

«Para ellos», añadió Iglesias, la democracia solo funciona si ganan el día 4. ¿Qué creéis que va a pesar si pierden ese día, pero no lo visteis en el Capitolio? Cuando les ganemos contarán no se qué de Correos y no les van a faltar apoyos mediáticos y tertulianos en televisiones que digan que a lo mejor ha habido fraude porque con los comunistas ya se sabe, que son capaces de cualquier cosa». Y llamó a los suyos a dar en las urnas una «lección a los golpistas»: «No puede haber una sola persona decente que se quede en casa y no vaya a votar. Costó mucho y hay dos fuerzas políticas que quieren robar la democracia. Tiene que haber orgullo democrático para dar una respuesta democrática».

Sí acudió a Sol la candidata de Más Madrid, Mónica García, acompañada de la portavoz del partido en la capital, Rita Maestre. Aunque ambas optaron por ausentarse de la entrega de las condecoraciones, por su desacuerdo con la medalla otorgada a Cifuentes: «A cada problema, una solución; a cada temor, una esperanza; a cada voz del pasado, una propuesta de futuro. Celebremos el 2 de mayo en las urnas el 4-M», señaló García.