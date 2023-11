Elena Rayos: El amor por el teatro y por las historias que no mueren

Elena Rayos es una de esos millones de personas que, a lo largo de la historia, han llegado a Madrid para cumplir sus sueños. Y, durante estos 25 años que han pasado desde entonces, vaya si lo ha hecho. “Madrid te da la oportunidad de poder desarrollar una carrera como esta, que no es sencillo”, asegura. Estudió Arte Dramático en la RESAD, y en este tiempo ha ganado el premio a Mejor Actriz Revelación de la Unión de Actores por su trabajo "Farsas y Églogas" y el Premio Delirios de Mujer. Estuvo en "Reikiavik" (CDN) y en "Himmelweg" a las órdenes de Juan Mayorga y actualmente está de gira con "Entre Bobos anda el juego" de la Compañía Nacional de Teatro Clásico CNTC, dirigidos por Eduardo Vasco.

En televisión ha participado recientemente en la serie "Desaparecidos", (Amazon Prime) y la hemos visto en "Acacias 38", "Pulsaciones" y "Cuéntame cómo pasó" entre otras; en cine podremos verla en la nueva película de Arantxa Echevarría, la comedia "Políticamente incorrectos". Además, continúa trabajando junto a Noviembre Compañía de Teatro. “Desde que terminé de estudiar he estado vinculada al teatro”, relata Rayos. Y cuenta un secreto: “Por ejemplo, ahora, que acabamos de terminar ‘Abre el ojo’ en el Fernán Gómez, me doy cuenta de que Madrid me sigue fascinando casi como el primer día. Todos los días cogía el autobús para volver a casa, aunque hubiera formas más rápidas. Pasar por Cibeles, con el subidón de la función todavía, mientras vas escuchando música, viendo esas imágenes tan bonitas de Madrid de luces, de gente caminando… Ese momento, para mí, es especial”. Tal vez un momento de paz entre el ajetreo de lo que ha sido “un año muy fructífero”, ya que ha estado, junto con Noviembre Compañía de Teatro, “con tres montajes a la vez”: una gira de Peribáñez que ha finalizado en Colombia, “Abre el ojo” y “Las locuras por el veraneo”, de Carlo Goldoni, que se estrenará en Santander pero que estará del 21 de diciembre al 28 de enero en la Sala Max Aub de las Naves del Español en Matadero.

A pesar de que, en su mayoría, su tiempo está dedicado al teatro, no le hace ascos a nada. “Me muevo en el teatro porque es donde más te vas vinculando poco a poco: cuando estás acabando un proyecto siempre tienes otro a la vista; pero lo cierto es que siempre que puedo lo compagino con producciones audiovisuales”. De hecho, le gusta esa doble faz. “Como actriz, tienes que saber moverte en esos dos mundos. A mí me fascina poder trabajar en ambos registros y poder encarnar a personajes tan diferentes a la vez. Al final es interpretación y es a lo que nos dedicamos”. Hace, en definitiva, “lo que se me presenta para vivir de esto”, aunque alguna vez sí que ha dicho que no a algún papel. “Muy pocas veces, pero, cuando ha pasado es porque lo que te están ofreciendo sabes que no lo vas a desarrollar bien”, explica. “No es por nada económico, sino porque no te ves haciendo ciertas cosas, o porque no entiendes el código de la compañía o del proyecto”.

Del mismo modo que su carrera de actriz la ha llevado por el camino del teatro, y, muchas veces, teatro clásico, reconoce que hay gente para quien “forma parte de su vida ser espectador de teatro clásico”. Y, cuando se vive dentro de ese circuito de teatro clásico, “te das cuenta también de que los valores, lo que nos preocupa, lo que nos hace vivir, es lo mismo que hace cuatro siglos”. Por ejemplo, en Peribáñez, “es el amor y la honra lo que gira en torno a esa historia”. Los códigos, apunta, pueden haber variado, “pero en temas de amor y en temas de celos, seguimos sintiéndonos igual”. “Son cosas por las cuales no pasa el tiempo”, asevera. Del mismo modo, con su personaje en “Las locuras por el veraneo”, se puede ver “a una mujer más actual, pero, en la obra se tratan temas que siguen estando a al orden del día, como es la igualdad de la mujer. Nos pensamos que es algo nuevo, pero llevamos siglos con ello”. “Son cosas que siguen muy vigentes a día de hoy, y que el arte, especialmente los grandes textos como los de Lope, Calderón, Tirso… siguen siendo nuestros pilares”.

Disfrutar cada papel

Después de dos décadas dedicándose a la interpretación, para Elena Rayos no hay reto que se le resista. "Me gusta todo lo que me vea capaz de hacer", ya que se reconoce como "una enamorada de mi trabajo" y una persona que "dentro de su bagaje está el aceptar lo que le llega como un reto también". "Está claro que a veces te llegan cosas que puedes pensar que no te apetecen mucho, pero, aun así, sabes que tienes que hacerlo y defenderlo lo mejor que sabes", reconoce. "A veces, lo que a priori es algo con lo que no te sientes identificado, supone un reto que te sirve para crecer. Es importante hacer cosas que te ponen un poco incómoda y saber cómo darles la vuelta para disfrutarlas".