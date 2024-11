Entregados los premios a arquitectos distinguidos por la conservación del patrimonio de Madrid

Juan Luis Camacho y Carmen Añón han sido distinguidos con los premios Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional y de la Medalla Richard H. Driehaus a la Preservación del Patrimonio en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El Premio Rafael Manzano, dotado con 50.000€, nació con el objetivo de reconocer la labor de los arquitectos que preservan el patrimonio español y este año el galardón premia a Juan Luis Camacho “por su labor callada y continuada, con rehabilitaciones de edificios históricos y con nuevas construcciones que parecen haber estado siempre allí. Camacho se caracteriza además por el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente utilizados tradicionalmente en esos municipios”.

El arquitecto ha agradecido el galardón y ha destacado que “ahora mi principal objetivo es intentar salvaguardar las arquitecturas tradicionales donde intervengo” y encontrar a alguien que “se enamore de ellas para rehabitarlas”. Ha recalcado además que “la actual necesidad de vivienda es una oportunidad para la recuperación de esa España vaciada y la restauración de muchos entornos arquitectónicos en peligro”.

Entre las intervenciones del premiado destacan la restauración de la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, la rehabilitación del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Y en Chinchón, edificios emblemáticos y nuevos barrios que mantienen la identidad de la ciudad.

También se hizo entrega de la Medalla Richard H.Driehaus a Carmen Añón en reconocimiento a su extraordinaria y extensa trayectoria de más de seis décadas en la restauración y conservación de los jardines históricos más emblemáticos de España.

Añón recogió su galardón “que no esperaba” y señaló que “en realidad lo único que hecho toda mi vida y de lo que me siento orgullosa es haber podido trabajar en lo que me gusta, lo que es un regalo en sí mismo. Además, he sido feliz, teniendo la ocasión de transmitir mis ideas y mis pensamientos”.

Entre las intervenciones de la ganadora destacan los jardines de la Casita del Príncipe de El Pardo, el Real Jardín Botánico, El Retiro, el Campo del Moro, la Zarzuela, los jardines de la Moncloa, claustro y jardines de las Descalzas Reales y los jardines de El Capricho.