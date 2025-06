Las estaciones fantasma del Metro de Madrid que nadie conoce y siguen cerradas 20 años después

El Metro de Madrid es uno de los lugares donde, por estadística, los madrileños pasan más tiempo. Más allá de ser el transporte público más recurrido en la ciudad, es un lugar que esconde verdaderos tesoros. Ya no es ningún secreto que el subterráneo cuenta con estaciones fantasma, que se construyeron al principio, pero que ahora se mantienen cerradas por motivos logísticos.

Desde 1919 esconde pasadizos y túneles que muy poca gente ha recorrido. Las 'estaciones fantasmas' más conocidas son Chamberí o Arroyofresno en la Línea 7, pero Metrosur cuenta con paradas que muchos madrileños llevan pidiendo años y resultan estar bajo tierra. En concreto son cinco: dos en Móstoles, otras dos en Fuenlabrada y una en Leganés.

Estaciones ocultas en la Línea 12

En abril de 2003, Alberto Ruiz-Gallardón, el que era presidente de la Comunidad de Madrid por entonces, inauguró 28 estaciones que formarían lo que se conoce como Metrosur. Sin embargo, no todas se pusieron en funcionamiento ya que la población aún no se había desarrollado en ciertas zonas. Aunque de la mayoría se conoce la localización exacta, desde el gobierno regional señalaron que "por temas de seguridad, no podemos identificar ni decir dónde están esos puntos".

Más de 20 años después, estas estaciones vendrían muy bien a los madrileños de la zona, pero siguen bajo tierra sin previsiones de cumplir lo que planteó el gobierno de Gallardón. Las estaciones fantasmas de Metrosur son:

La Pollina , entre Arroyo Culebro y Parque de los Estados

, entre Arroyo Culebro y Parque de los Estados El Vivero, entre Hospital de Fuenlabrada y Loranca

entre Hospital de Fuenlabrada y Loranca Poza del Agua , en la zona de Puerta del Sur

, en la zona de Puerta del Sur Los Rosales , entre Manuela Malasaña y Hospital de Móstoles

, entre Manuela Malasaña y Hospital de Móstoles Móstoles Sur, entre Móstoles Central y Universidad Rey Juan Carlos

En un vídeo de TikTok, Helio Roque, el conocido influencer del Metro de Madrid, reconoció el momento en el que pasas por las estaciones fantasma: "Cuando pasas por allí, cambia el sonido". De hecho, el tren pasa de transitar junto a la pared gris con cables a cruzar un hueco vacío y oscuro. "Como para ir a la universidad tengo que pasar por Arroyo Culebro, me fijé y vi el agujero", comentó.

Las líneas más demandas

En 2024, la Comunidad de Madrid batió el récord de usuarios de Metro, con más de 715 millones de viajes, un 8% más con respecto al año anterior. En cuanto a las líneas más utilizadas, se encuentran la línea 6 con más de 116 millones, seguida por la 1 y la 10. Sin embargo, entre las estadísticas siempre se escapa la línea 12, la única conexión subterránea con la zona sur de Madrid.

Esta línea tiene de media unos 188,800 usuarios. En 2024, registró 46,5 millones de viajes, superando la demanda que ya registraba en 2019. A pesar de estas cifras y de los intentos por parte de los gobierno municipales, las estaciones fantasma de Fuenlabrada, Leganés y Móstoles seguirán escondidas a pesar de la presión ciudadana.