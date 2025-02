Estos son los municipios con la población más joven de Madrid

Arroyomolinos y Paracuellos de Jarama son los municipios madrileños que cuentan con una población más joven, por debajo de los 40 años, mientras que La Acebeda se sitúa como la localidad con unos ciudadanos más envejecidos superando los 60 años de media.

Así consta en los resultados del análisis demográfico de la región para conocer en detalle la población, su evolución y distribución geográfica, que presentó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que muestra que la región prevé alcanzar los ocho millones de habitantes en los próximos 15 años, con más desarrollo en el área metropolitana.

En concreto, los tres municipios más jóvenes y en los que la edad media de sus habitantes es menor son Arroyomolinos, con una edad media de sus habitantes de 35 años; Paracuellos del Jarama, con 37 años; y Villalbilla, también con 37 años.

Al otro lado, se sitúan los tres municipios más envejecidos que tienen una edad media de superior al conjunto, y que son La Acebeda, con una edad media de sus habitantes de casi 63 años; La Hiruela, de 54 años; y Navarredonda y San Mamés, con edad media también de 53 años.

No crecen Coslada y Fuenlabrada

Por otra parte, y según los últimos datos de 2019 a 2024, los únicos cuatro municipios que no han crecido en población en estos años son La Acebeda, Coslada, Fuenlabrada y Torres de la Alameda, ya que el 97% de todos los municipios de la región, incluidos los más pequeños, han mejorado sus cifras de población.

Sobre estos casos concretos, el consejero explicó que los decrecimientos no son significativos ya que Coslada perdió unos 900 habitantes, mientras que Fuenlabrada, 2.900 habitantes, aunque tiene más de 190.000. "Estamos hablando de que no son cifras significativas. No ha habido una gran movilización de ningún municipio que haya perdido de manera muy significativa población respecto a lo que tenía en el año 2019", explicó.

Las cinco ciudades o pueblos que han crecido más en términos relativos han sido Robledillo de Jara, con cerca de un 40%; Horcajo de la Sierra, un 38%; Madarcos, que era el municipio más pequeño hasta hace no mucho y ha crecido un 31,43%; La Hiruela, que ha aumentado por encima del 30%; y Puebla de la Sierra, también por encima del 30%.

Además, dos municipios han superado la barrera de los 20.000 habitantes, Humanes de Madrid, que ahora mismo tiene una población de 20.074 habitantes, y San Martín de la Vega, que en este momento tiene una población de 20.733 habitantes. Asimismo, tres han superado el umbral de los 2.500 habitantes, que son Chapinería, Fresno de Torote y Venturada. A ello, se suman Coslada y Parla como los que tienen mayor densidad de población, mientras que los que menos tienen son La Acebeda, Olmedo de las Fuentes y Rozas de Puerto Real.

"Habíamos hablado de que en los últimos 20 años la población de Madrid ha crecido en un millón de habitantes, pasando de 6 a superar la barrera de los 7 millones de habitantes, pues bien, en los próximos 15 años el Instituto Nacional de Estadística estima y prevé que la población de Madrid pueda crecer en otro millón adicional, por tanto llegaríamos a ser 8 millones de habitantes en nuestra región, lógicamente también es cierto que la distribución de la población no va a ser homogénea", afirmó el consejero.

También se prevé un cambio en el número de hogares. En la actualidad hay 2,6 millones, una cifra que esperan que crezca en 22% para 2037 hasta los 3,2 millones, con especial incremento de aquellos unipersonales que representarán el 29% de total frente al 26% actual.

"Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de esas políticas públicas y de esas infraestructuras y de esas inversiones que van a permitir seguir vertebrando nuestra ciudad", indicó García Martín.

Por otro lado, en 15 años se prevé que la población en la ciudad de Madrid se reduzca, pasando del 49% al 37%, por lo que el peso relativo de la capital podría caer 12 puntos, en favor de la corona metropolitana, que aumentará un 8%.

Además, la población centenaria se va a cuadruplicar y cuatro de cada 10 personas serán mayores de 55 años. En concreto, uno de cada ocho madrileños en ese horizonte de 15 años superaría los 75 años, uno de cada 10 tendrá más de 55 años y el 23% de la población tendrá más de 65 años.