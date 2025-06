Un estudiante de Madrid tajante contra las condiciones de los exámenes de la PAU 2025: “Mi lumbar está flipando”

Como cada junio llegan los exámenes de acceso a la Universidad de todas partes de España y los alumnos de segundo de bachillerato se preparan para sacar la máxima nota posible. Más de 300.000 alumnos de toda España se enfrentan este año a la PAU, antes conocida como EVAU. La selectividad supone un antes y un después en la carrera docente de cualquier estudiante. La calificación que obtenga cada uno en este examen condicionará el futuro de su carrera profesional, puesto que cada una de las mismas están subordinadas a una nota de corte concreta.

Siempre está sujeto a cierto debate la diferencia que hay entre comunidades autónomas con respecto a los tipos de exámenes y las dificultades que presentan. A pesar de todo, en los últimos años se ha tratado de equiparar el nivel de los mismos para que estas quejas cesen. Pero, nada más lejos de la realidad, todavía son palpables estas diferencias. Especialmente en la Comunidad de Madrid, el nivel suele ser más elevado que en el resto de provincias.

Este año se prevé que se presenten cerca de 40.000 alumnos, de los cuales, 12.588 lo hacen en la Universidad Complutense, 9.847 en la Autónoma, 5.930 en la Carlos III, 5.635 en la de Alcalá, 4.155 en la Rey Juan Carlos y 1.646 en la Politécnica. Del 3 al 6 de junio los estudiantes afrontarán las diferentes pruebas, establecidas en 90 minutos y con nuevos aspectos con respecto a años anteriores. A menos de 24 horas del primer día, este es el horario de los exámenes en Madrid.

Un alumno de Madrid critica este aspecto en la PAU 2025

El usuario de TikTok, conocido como Peacky, tras realizar el examen de la asignatura de "lengua y literatura" comunicó su experiencia ante sus seguidores con una de sus publicaciones más recientes. Respecto a la complicación del examen, desde su nula preparación, puesto que asegura que estudió la misma mañana, agregó lo siguiente: "Ni muy fácil ni muy difícil. Un punto intermedio. Yo creo que se han portado bastante bien. Cualquiera que haya estudiado un poco lo puede sacar", indica.

No obstante, el alumno matizó un factor que le incomodó bastante a la hora de hacer el examen. Al ser un momento tan complejo donde la concentración se entrelaza con los nervios, la comodidad es el mínimo que se exige en estos casos. De esta manera su descontento encuentra su origen, precisamente, en este término. "Algo que tengo que criticar es el aula. Si la silla está un poco más lejos de la mesa y la mesa es más pequeña... no escribo", aseguro críticamente.

Estudiante apoyan las declaraciones

Sus seguidores, que también realizaron el examen de acceso a la Universidad, también mostraron su apoyo a esta afirmación con un tono humorístico. "Mi lumbar esta flipando con las sillas", agregó un usuario. "Lo de la silla y la mesa también ha pasado en la autónoma. Poco más y no llego al papel", informa otro. Estos comentarios acumulan miles de "me gustas" y parecen ser la tónica de esta primera jornada de pruebas. Aunque sin duda, otro de los que más gusto en la red fue el siguiente: "Me va a salir chepa solo de hacer la EVAU", añadió.