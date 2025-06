Cambio en la PAU de Cataluña: así es el nuevo sistema de faltas que hará que la nota mejore

Se avecina una de las fechas más complejas para Cataluña, sobre todo para un grupo de personas en concreto. La semana que viene, habiendo terminado ya la Selectividad en el resto de Comunidades Autónomas, más de 44.238 estudiantes catalanes se examinarán de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), las cuales están establecidas para los próximos 11, 12 y 13 de junio.

Eso en cuanto a la convocatoria ordinaria, pero si nos centramos en el periodo extraordinario, los días de examinación están fijados para los 3, 4 y 5 de septiembre. Es cierto que la elección de estas fechas no ha seguido la recomendación por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), organismo que animaba a elegir las jornadas 3, 4 y 5 de junio; pero la realidad también ha reflejado que este consejo podría no ser respetado en caso de que los calendarios educativos no lo permitiesen, por lo que se podrían establecer periodos diferentes "en algunas comunidades que se adapte a la finalización de su Bachillerato", según la propia CRUE.

Los jóvenes eligen qué quieren estudiar y qué empleo quieren ejercer cuando terminan las pruebas de Acceso a la Universidad o Selectividad Dreamstime

Nuevas modificaciones en los exámenes

La PAU de este año seguirá la misma estructura de siempre, cumpliendo con el formato de la fase general, en la que se incluyen cinco materias obligatorias, y la fase específica, en la que habrá una asignatura a elegir en función del bachillerato que se haya estudiado durante el curso. No obstante, sí que se han añadido una serie de cambios.

Entre los más destacados se encuentran los siguientes: la nueva opcionalidad que se aplicó en los exámenes durante la época de la pandemia no estará presente, debido a que ya no se está dando esa excepcionalidad que obligaba a realizar clases online; se permitía a los alumnos escoger, entre las dos propuestas, las preguntas que se quisieran.

Otra modificación es el de la estructura, donde el contenido de los exámenes ahora será el siguiente: preguntas de respuesta abierta a redactar, preguntas cortas a contestar con frases o realizar definiciones, y un tipo test de respuesta cerrada que no superará el 30% del examen. Y, por último, también habrá nuevas pruebas específicas que se adecuarán a un bachillerato artístico y técnico.

Cambio de última hora en las faltas de ortografía

Una de las mayores preocupaciones para los estudiantes, aparte de ser todo el contenido que se tienen que aprender y las notas de corte a la que deben llegar para poder entrar en la carrera que tanto ansían, es la relativa a la gramática y las faltas de ortografía. Una buena expresión y una caligrafía entendible en las hojas de estas pruebas puede favorecer a una pequeña subida de la nota y también puede ser una razón que demuestre que el alumno ha mostrado una buena comprensión de la materia. Por ello, se debe cuidar la letra con la que se escribe y no caer en fallos lingüísticos para que las calificaciones finales no se vean disminuidas.

Estos errores, los cuales pueden acarrear con una reducción de hasta un 20% del examen, suelen ser más habituales en asignaturas en las que no estén presentes los números y los cálculos, como son Lengua Catalana, Lengua Castellana, Literatura Catalana y Literatura Castellana. De esta manera, la Generalitat ha visto una pequeña oportunidad para los futuros alumnos universitarios que podría hacer que sus notas mejoren.

La ortografía no descontará en asignaturas no lingüísticas

La consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, declaró ayer ante los periodistas que, finalmente, las faltas de ortografía solo afectarán a las propias materias lingüísticas, por lo que "la ortografía no descontará en el resto de materias porque se ha decidido así". Esta nueva normativa ha sorprendido a todos los catalanes, ya que se ha anunciado a tan solo una semana de que empiece la Selectividad. Sin embargo, la consejera ha insistido en que "lo que se está haciendo es aplicar la normativa".

El modelo entrará en vigor el próximo curso 2024/25 e incluirá cuestiones tipo test, las faltas de ortografía bajarán un 10% la nota en los exámenes. Europa Press

Tanto el Catalán como el Castellano y la Literatura tienen establecido que sus faltas descuenten un 0,1 puntos de la nota. En el caso de las Lenguas Extranjeras, se descontará hasta el 10% del ejercicio si la expresión de la respuesta es deficiente. Además, la jefa de la Oficina d'Accés a la Universitat, Mònica Garizuain, declaró que "en otras materias como Historia, Historia de la Filosofía o Geografía, este año se ha considerado mejor no aplicar el descuento por faltas de ortografía".