Frenazo definitivo a los pisos turísticos en Madrid: estas son las calles donde estarán prohibidos

Preservar el ámbito residencial dentro de la almendra central y consolidar el modelo turístico de Madrid. Esos son los dos ejes que, en palabras del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, vertebran el Plan Reside: la ya anunciada regulación de los pisos turísticos en Madrid. Aprobado hoy en Junta de Gobierno, y liderado por el Área de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo que preside Borja Carabante, supone el veto definitivo para las viviendas de uso turístico (VUT) en el llamado "centro histórico" de la capital, que es la zona que concentra un mayor número de estos inmuebles. Con todo, no es la única medida de un plan que, además, busca acabar con la pérdida de población de ese centro histórico, ampliar la oferta y mejorar la convivencia, entre otros objetivos.

Tal y como había avanzado el Consistorio en las últimas semanas, la nueva regulación divide a la capital en sólo dos zonas: el llamado "centro histórico" y la "zona exterior". En el centro histórico se aplicarán tres normas: no se permiten los pisos turísticos "dispersos" en edificios residenciales, incluso en planta baja; en edificios que no sean de uso residencial, se admiten los pisos turísticos sin limitaciones; y, para el fomento de la rehabilitación de edificios residenciales, se podrá cambiar el uso a pisos turísticos en aquellos edificios de uso residencial que "cuenten con protección (catalogados), estén obsoletos y ubicados en calle no comerciales". De este modo, sólo podrán funcionar como pisos turísticos en edificios residenciales que no estén ubicados en calles comerciales siempre que "todo el uso del inmueble" se destine a esta actividad. Así, sólo se otorgará la licencia durante un plazo de 15 años y después volverá a ser para uso residencial.

De acuerdo al mapa, ese centro histórico estaría formado por las siguientes vías, estas incluidas: avenida de la Reina Victoria; glorieta de los Cuatro Caminos; calle Raimundo Fernández Villaverde; Joaquín Costa; pza. de la República Argentina; glorieta de López de Hoyos; Francisco Silvela; pza. Manuel Becerra; Doctor Esquerdo; Pedro Bosch; Cocheras; Téllez; Comercio; avda. Ciudad de Barcelona; Méndez Álvaro; General Lacy hasta Ramírez de Prado; Tomás Bretón; Juana Doña; Juan de Vera; linde oriental de la parcela de la Penitenciaria de Yeserías; Alejandro Ferrant; linde oeste y sur de la parcela correspondiente a calle Embajadores, 173; calle Embajadores; plaza de Italia; del Molino; plaza de Legazpi; Maestro Arbós; avda. del Manzanares sur hasta Pasaje de Montserrat; Parque de Madrid Río; glorieta Marqués de Vadillo; avenida de Manzanares; Puente de San Isidro: av. del Manzanares; paseo de la Ermita del Santo; glorieta del Puente de Segovia; paseo de Marqués de Monistrol; paseo Bajo de la Virgen del Puerto; glorieta San Vicente; Cuesta de San Vicente; paseo del Rey; calle de la Rosaleda; Francisco y Jacinto Alcántara; Pº Camoens y Valero; glorieta del Maestro; paseo de Ruperto Chapi; plaza de Cristo Rey linde oriental de la avda. del Arco de la Victoria hasta calle Isaac Peral; Isaac Peral; paseo de San Francisco de Sales, y Guzmán el Bueno hasta avda. Reina Victoria.

Mientras, el resto de la capital constituiría la "zona exterior". En este caso, las VUT pueden implantarse bajo las condiciones del plan vigente de 2019. Es decir, en edificio completo o viviendas dispersas. Sin embargo, en este último caso, como novedad, se incluye la obligación de que dispongan de acceso independiente siempre que sean edificios de uso residencial.

Otra de las grandes novedades es la prohibición de transformar locales comerciales en pisos turísticos en el centro histórico, así como la transformación de locales en viviendas en las principales vías terciarias. Desde Cibeles recuerdan que el aún vigente Plan de Hospedaje, aprobado en 2019 por Manuela Carmena, permitió que los pisos turísticos se pudieran implantar en planta baja, lo que ha provocado que "muchos locales de barrio desaparezcan en la zona central porque es más rentable la actividad de vivienda turística". El resultado, una reducción del comercio al servicio de los vecinos. Prueba de ello es que de 2015 a 2024 se han transformado 3.306 locales en viviendas y/o pisos turísticos en Madrid.

Esto ya no será posible, al menos en las siguientes vías: Bravo Murillo, desde Conde de Serrallo a glorieta de Cuatro Caminos; López de Hoyos, de Príncipe de Vergara a Clara del Rey; Clara del Rey, de Padre Xifré a López de Hoyos; Cartagena, de avenida de América a Francisco Silvela; Alcalá, de Santa Leonor a plaza de Manuel Becerra; Sepúlveda, de Pradales a Costanilla de los Olivos; Puerto de Canfranc, de Sierra Toledana a avenida de la Albufera; Calle de la Oca, de la glorieta del Ejército a General Ricardos; Nuestra Señora de Valvanera, de Vía Carpetana a plaza de Almodóvar; Marcelo Usera, de Rafaela Ybarra a puente de Andalucía; Puerto Pajares, de Martínez de la Riva a avenida de la Albufera; Martínez de la Riva, de Santa Julia a Puerto Arbalán; Alberto Palacios, de Encarnación del Pino a plaza Ágata; Paseo de Extremadura, de Alfonso Cea a Puente de Segovia; Glorieta del General Ricardos, del Marqués de Vadillo a calle de la Oca; Paseo Quince de Mayo, de Julián González a General Ricardos; Antonio López, de glorieta Marqués de Vadillo a puente de Andalucía; Avenida de Ciudad de Barcelona, de Doctor Esquerdo a M-30; Avenida Albufera, de M-30 a avenida de Buenos Aires; Príncipe de Vergara, de Francisco Silvela a plaza de República Dominicana; Méndez Álvaro, de glorieta de Carlos V a M-30; Avenida de Córdoba, desde el inicio y su prolongación hasta M-40; Avenida de Entrevías, desde el inicio hasta la M-40; Avenida de San Diego, desde avenida del Monte Igueldo a Martínez de la Riva; Avenida Monte Igueldo, desde avenida de la Albufera a avenida San Diego; Camino Vinateros, de Diego de Valderrábano a Pico de los Artilleros y Avenida Moratalaz, de plaza del Corregidor Licenciado Antonio de Mena a plaza del Encuentro.

Tras la aprobación inicial en Junta de Gobierno, en enero de 2025 el plan pasará por el trámite de información pública. Previsiblemente, el próximo mes de abril, se producirá su aprobación "provisional" en el Pleno de Cibeles y, en agosto de 2025, la Comunidad de Madrid procederá a su aprobación "definitiva".

A la hora de justificar estas restricciones, Martínez-Almeida ha recordado los datos recabados por el Ayuntamiento en el último año. En Madrid, operan 17.360 establecimientos turísticos. El 92,7 % son pisos turísticos (16.100), de los cuales sólo el 7 % son legales (1.131). Entre las consecuencias de este fenómeno, apuntan desde el Ayuntamiento, está la "desertización" del distrito Centro. Entre los años 2007 y 2024, la población censada en la ciudad se ha incrementado un 9% (268.660 habitantes), pasando de 3.184.988 a 3.473.648. En el distrito Centro, el crecimiento ha sido tres veces inferior al resto de la ciudad, con un incremento del 3,36 (4.743 habitantes). Así, actualmente, en Centro hay un turista alojado por cada dos residentes.

Por otro lado, están los "problemas de convivencia" que han provocado las VUT. El Servicio de Inspección y Disciplina recibió en 2023 un 51% más de denuncias que en 2022: 686 frente a 454. En lo que va de año se han recibido 943 denuncias, un 37,4% más que el ejercicio anterior, siendo el 73,4% por parte de vecinos.

En lo que se refiere al régimen sancionador, se mantiene el establecido por Cibeles el pasado abril, cuando decidió suspender temporalmente la concesión de licencias de pisos turísticos en toda la ciudad hasta la aprobación de este nuevo plan. Así, se actúa al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). Un Primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad; en caso de incumplimiento, sanción firme de 30.001 euros;

segunda sanción firme de 60.001 euros si continúa la actividad irregular, y tercera sanción firme de 100.001 euros si persiste el funcionamiento.