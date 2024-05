Gastronomía y fútbol, pareja de estrellas

El 1 de junio está para muchos marcado en rojo en el calendario. Es el inicio oficioso del verano, el momento de las sandalias, la ropa más fresquita, las terrazas y esas jornadas reducidas que nos permiten aprovechar más el tiempo y sentirnos por unos meses unos afortunados —no hay que alzar las campanas al vuelo, que septiembre está a la vuelta de la esquina y el horario all day también—. Pero es que, además, este 1 de junio tendrá un carácter muy especial para los amantes del fútbol al ser la final de la Champions League, que enfrentará a dos pesos pesados de Europa. Borussia Dormund y Real Madrid se enfrentarán a uno de esos estadios con solera en los que cualquiera soñaría con meter un gol y oír su nombre: Wembley, en Londres. Se sea o no del Real Madrid, es una oportunidad para disfrutar del deporte de alto nivel y, por qué no decirlo, de cruzar los dedos para sea un equipo español el mejor de Europa. Entiendo que a los merengues no les queden ya uñas que comerse, pero, hombre, la propuesta gastronómica para ese día debe ir por otros derroteros.

Si nuestro presupuesto no nos ha dado para trasladarnos al estadio londinense, la tv siempre está para consolarnos. En los alrededores del Santiago Bernabéu, que estará a reventar el sábado, el ambiente será inolvidable con cientos de aficionados ávidos de goles y de celebración; hay suculentas propuestas gastro para vivir a tope estas dos horas de infarto. El emblemático hotel InterContinental Madrid es uno de esos paraísos con los que cuenta el paseo de la Castellana. Su oferta culinaria es un lujo por descubrir con opciones para todos los gustos y momentos del día. Para este 1 de junio futbolero su Bar 49 contará con pantallas donde se podrá ver el partido y vivir el final. Los mullidos sofás, de inspiración art decó, son el lugar perfecto para tomar una comida informal, un aperitivo o un cóctel en un ambiente cargado de elegancia y sofisticación. Es imperdonable visitar InterContinental Madrid y no dejarse caer por su sublime restaurante El Jardín a cargo del chef Miguel de la Fuente. Este espacio estrena nueva carta en un recorrido por la diversidad y la riqueza de la cocina española, pero con guiños a las gastronomías del mundo.

Si por el contrario prefiere vivir el encuentro en la intimidad, para no asustar a nadie con las muecas de desesperación y los gritos, Cepa 21 ofrece todo lo necesario para disfrutar de este partidazo desde casa. La bodega boutique de la Ribera del Duero presidida por José Moro, en colaboración con Doña Tomasa, mejor tienda gourmet 2022 por Guía Gourmets, ha creado el Champions Box, un pack exclusivo para esta celebración que incluye una botella de Malabrigo, uno de los grande vinos de la bodega para disfrutar de esos momentos inolvidables, y los imprescindibles del picoteo futbolero: patatas fritas al corte grueso, aceitunas verdes aliñadas con la receta familiar y un octavillo de anchoas de Santoña en aceite de oliva. Por un precio de 45 euros (envío gratuito) este pack estará disponible hasta el 30 de mayo en la tienda online de Cepa 21.

Un nuevo plato del restaurante El Jardín, del Intercontinental Madrid La Razón

Para aquellos que les tira la buena mesa y el ambiente futbolero, pero pueden sobrevivir sin estar pegados a la televisión ese sábado, hay también más opciones en los aledaños del templo blanco. Parking Pizza, en la zona de AZCA y a pocos metros del estadio, ofrece a los clientes un espacio singular —de estética moderna-industrial— en el que disfrutar de una pizza extraordinaria cocida en horno de leña; gracias a su masa de larga fermentación y a la meditada selección de ingredientes, esencialmente mediterráneos, el resultado es una pizza crujiente y con una perfecta combinación de sabores. Entre sus especialidades, la clásica margherita, la stracciatela —con tomate y orégano fresco—; la de trufa negra —con queso fontina, huevo y parmesano— o la de butifarra —con huevo, pimiento verde, fontina y cebolla roja—. es una pizzería marcada por el producto fresco y de calidad, el cuidado a los clientes y, sobre todo, la apuesta por ofrecer un espacio para compartir. Esta pizzería de origen barcelonés y liderada por Berta Bernat abrió a finales de año su primer establecimiento en la capital y en solo unos meses ha cautivado al público madrileño. Tanto es así que acaba de abrir su local en pleno corazón de Chamberí (Monte Esquinza, 39).

Otra opción es visitar la casa de la chef Pepa Muñoz: Quënco de Pepa. La madrileña, siempre inquieta y autodidacta, tiene como máxima preocupación controlar el origen del producto cuidando siempre la sostenibilidad y, por lo tanto, respetando las temporadas. Visitar este restaurante es saborear los productos de la tierra, el mar y la huerta en su versión más pura y cuidada. Sacha es otro de esos espacios donde el goce está más que asegurado. El gran maestro Sacha Hormaechea ha creada un espacio de ensueño en torno a la gastronomía vasca y gallega marcado por el producto y por una cocina de autor que ha sorprendido hasta a la mismísima Rosalía. Otra propuesta para disfrutarla durante horas es la que el chef Jairo Soria lleva a cabo en los fogones de Rocacho de Padre Damián (marcada por el producto de temporada), y más si además de forofo del fútbol, se es de la carne. Rocacho se ha convertido en uno de los mejores de la capital por su servicio impecable, por el ambiente, por sus platos tradicionales y, por supuesto, por sus célebres brasas, por las que pasan las carnes de El Capricho –consideradas por muchos expertos como las mejores del mundo—, las cuales ofrece en exclusiva en la ciudad. Para culminar, Ruibayat, todo un referente de la cocina brasileña en Madrid. Cuenta con una carta compuesta por una amplia variedad de platos mediterráneos, además de las famosas carnes de la finca que el grupo Rubaiyat tiene en Brasil. Su refinada cocina, su atento servicio, sus espacios privados, el salón principal y la terraza lo han convertido en uno de los restaurantes favoritos de los foodies.