La guerra de los cantones en Madrid

En los últimos días, un grupo de vecinos de Montecarmelo ha protestado contra la instalación de un cantón de limpieza. Antes de las elecciones, otro grupo, más numeroso, logró paralizar una instalación similar en Cuatro Vientos.

Hace años se produjeron movilizaciones, algunas muy importantes, contra centros contra la droga porque los vecinos creyeron que los usuarios iban a contaminar a sus hijos.

Si queremos que la ciudad esté limpia necesitamos cantones y si queremos luchar contra la droga, puntos para atender a los atrapados por esta plaga. El alcalde Almeida ha asegurado que no habrá residuos olorosos en estos cantones. Vete a saber.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha dicho a los vecinos que «la prestación de servicios públicos no se puede ver condicionada porque pueda suponer alguna molestia o protesta de los vecinos».

Comprendo que no quieran tener cerca una base de camiones de residuos, pero tampoco le falta razón al Ayuntamiento, que tiene que dotar a las empresas de zonas donde poder instalar vehículos y trabajadores.

Este caminante es víctima hace veinte años de una instalación de aire acondicionado de un centro que hace una labor magnífica con enfermos mentales, la Clínica San Miguel, en Arturo Soria, pero, ¿que pasa con los vecinos? El aire produce un ruido insoportable, pero la legislación municipal le permite la molestia pues es un poco menor a la sancionable.

Creo al alcalde cuando señala que no habrá residuos, y a los trabajadores sociales que dicen que los usuarios de un centro contra las drogas no venderán. Pero ya les aseguro que como haya un día residuos olorosos en el cantón, la Administración ya no hará nada para retirarlos y los vecinos se tragarán todo el olor, como me pasa a mí con el ruido del aire acondicionado.