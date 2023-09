Un hijo de la ex alcaldesa socialista de Alcorcón, contratado a dedo en el Ayuntamiento

La polémica está servida. Un hijo de la exalcaldesa de Alcorcón Natalia de Andrés (PSOE), Amán Hamoudi de Andrés, ha sido contratado para un cargo eventual en el nuevo Gobierno municipal de la localidad, liderado por la también socialista Candelaria Testa, con un sueldo público de 52.616 euros al año.

En concreto, Hamoudi de Andrés ha sido nombrado como coordinador de Juventud, un cargo eventual de libre designación perteneciente a la Concejalía de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deportes, que dirige la edil socialista Carmen Martín Rubio, y donde percibirá un sueldo de 4.382 euros mensuales.

Fuentes municipales han confirmado a Efe esta contratación insistiendo en que los cargos eventuales son "una herramienta no solo legal y democrática sino necesaria" y que se trata de "una persona altamente cualificada y perfectamente preparada para el desempeño de dicho cargo".

El hijo de la exalcaldesa, de 29 años, estudió la carrera universitaria de Trabajador Social y ha hecho intensa campaña electoral en las últimas citas electorales por el PSOE de Alcorcón y por la actual alcaldesa, Candelaria Testa, que tomó el bastón de mando de manos de su madre el 17 de junio pasado.

Pese a su renuncia a revalidar su cargo en las elecciones municipales de mayo pasado, Natalia de Andrés continúa siendo secretaria general de la Agrupación Socialista de Alcorcón y encabezó en primera persona las negociaciones para el nuevo gobierno local, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid.

Su hijo, de origen saharaui y adoptado por la exregidora socialista hace años, consiguió la nacionalidad española en febrero pasado, tal y como él mismo reconoció entonces en sus redes sociales.

"Hoy es un día inolvidable, por eso no quisiera olvidar a los miles de personas que crecemos sin papeles en España. No quisiera olvidar el camino largo y difícil para llegar hasta aquí. Hoy, después de 20 años viviendo en España, he conseguido la nacionalidad española", señaló en sus redes.

De hecho, el 28 de mayo pasado, fue la primera vez que pudo ejercer su derecho al voto en la localidad y lo hizo acompañado por su madre y por la entonces candidata socialista y actual alcaldesa de la localidad: "Después de 12 años con edad para votar, pero sin derecho a voto, hoy voto por primera vez".

La exregidora socialista anunciaba por sorpresa en diciembre pasado que renunciaba finalmente, pese a haber sido ratificada, a presentarse como candidata del PSOE a las elecciones de mayo de 2023 por una decisión "completamente personal" y tras 24 años en la política local alcorconera.

Aunque ella siempre aseguró que no tuvo nada que ver en su renuncia, De Andrés fue condenada en enero de 2022 a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos por la quiebra de la empresa pública Emgiasa, una sentencia sobre la que presentó recurso y todavía no es firme.

De hecho, siempre ha insistido en que su inhabilitación se refiere "al ámbito de gestión de las empresas privadas, no para cargo publico", por lo que se negó en reiteradas ocasiones a dimitir del cargo de alcaldesa, siendo respaldada por el PSOE de Madrid.