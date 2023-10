El hombre del reto de los diez años siendo turista en Madrid

Seguro que alguna vez ha sentido la ansiedad de no saber qué plan hacer cuando llega el fin de semana. La saturación de oferta de ocio en Madrid a veces pone en aprietos a los más indecisos. Para acabar con este problema de primer mundo, cuentas de Instagram como Secretos de Madrid publican cada día una nueva alternativa cultural para seguir conociendo una ciudad tan insaciable como esta. Así, un navarro lleva diez años embarcado en ofrecer su punto de vista sobre la capital.

¿Por qué en Madrid?

Vine en 2008 para estudiar un curso de Periodismo Deportivo y empecé a aficionarme a hacer tours, leer libros y empaparme todo lo posible sobre Madrid. Cuando venía mi familia a visitarme les hacía yo de guía. Me fascinaba. De hecho, los primeros años del blog, aún no me había trasladado definitivamente a Madrid y venía una vez al mes para fotografiar todo el contenido de cuatro semanas. Fue la época más difícil. Es entonces cuando una editorial me ofrece trabajo aquí gracias a mi blog y me propongo el reto de vivir como un turista permanente.

¿Esa decisión le ha hecho esclavo de su trabajo?

Completamente. He hecho de Madrid mi oficina. Yo subo contenido de lunes a domingo y todos los días hay alguien que me pide consejo sobre qué plan hacer o cómo sorprender a su pareja.

¿Las redes sociales han transformado la ciudad?

Han cambiado nuestros hábitos de ocio y de consumo. Ahora es tan importante la puesta en escena como el servicio. Por eso, a veces nos da la sensación de que lo que es atractivo en redes tiende a decepcionar luego en la realidad. Pero no tiene porqué. Es solo cuestión de expectativas.

¿Qué opina sobre el eterno debate de si los influencers hacen publicidad o si deben pagar por los sitios que visitan?

Creo que cuando te invitan a un sitio estás aceptando un intercambio, por el cual tú estás dispuesto a recomendar ese sitio. Pero no todo vale. En dos ocasiones decidí no publicar el contenido, porque lo primero es ser honesto con mis seguidores y no perder mi credibilidad ni confianza.

¿Se ha propuesto empezar a aparecer en sus contenidos?

Sí, sobre todo para hacer contenido para marcas y porque los algoritmos de las redes sociales lo reclaman cada vez más Yo también me he ido adaptando. Al principio, con subir fotos valía. Ahora solo se valora el reel o los videoblogs.

¿Cree que Madrid es sinónimo de postureo?

Creo que estamos corriendo ese riesgo. Pienso que obsesionarse por ser viral todo el tiempo te puede hacer perder tu propia identidad y minusvalorar la esencia y calidad de cada servicio. La puesta en escena no lo es todo.

Es curioso que la gente de fuera muchas veces descubre rincones de Madrid a los locales.

El 80% de los creadores de contenido sobre Madrid procedemos de otras ciudades. Pero creo que pasa en todo sitios. La gente que viene de fuera vive con los ojos más abiertos hacia todo lo nuevo y desconocido. Estás más alerta de lo que puedes descubrir.

¿Cuál es el sector de población que más le ha sorprendido que siga su cuenta?

Me siguen muchos madrileños que viven en el extranjero por cuestiones de trabajo y que utilizan mis cuentas en redes para ver las novedades de su ciudad.