Ignacio Vázquez: "Cuando escuché el adelanto electoral, me puse como Àngels Barceló"

El alcalde de Torrejón de Ardoz (Madrid, 1977) está a punto de empezar su tercer mandato consecutivo y esta vez lo hará con la etiqueta del edil más votado de España. Se le escucha feliz al otro lado del teléfono, también agotado y con la presión extra que imponen los récords. Cuenta que cuando escuchó que habrá elecciones en julio se sintió como Àngels Barceló ante lo que se les viene encima. Pero que lo ve como una oportunidad única «para acabar con un periodo tan gris, tan malo».

Como diría Bisbal, está usted hecho un máquina.

Sí, ja, ja. Tengo un sentimiento muy profundo de agradecimiento y, obviamente, también un poquito más de presión por los resultados, que te hacen implicarte aún más. Pero lo realmente importante es que los vecinos han dicho que quieren un Gobierno sólido que garantice una gestión eficaz.

Ha logrado lo imposible, superar a Abel Caballero en Vigo.

Bueno, es algo anecdótico, pero, hombre, el alma también se alimenta de algo así. Dicho esto, no nos podemos desviar del camino porque esto no es un cheque en blanco. Los ciudadanos han dicho hasta ahora que les gusta cómo gestionamos y que están con nosotros, pero volvemos a empezar de cero a partir de antes de ayer. La mejor manera de celebrar una victoria en política es trabajando al día siguiente para ganar la confianza a través de cumplir con todo lo que hemos dicho.

¿Alguna felicitación sorprendente?

Muchas me han sacado los colores. Gente de muy diversa índole y de distintos partidos, también muchísimos vecinos y los que más sentimientos te despiertan, claro, que son los de tu familia. También te sorprenden algunas que no llegan.

Solo el alcalde de La Línea de la Concepción le ha superado.

Una barbaridad, así es, seguro que ha hecho una gestión brutal. Nosotros hemos sido los primeros en grandes ciudades, con más de 75000 habitantes. Además, aunque el PP es un partido trasnacional, siempre hemos antepuesto Torrejón a cualquier otra cosa. Hemos gobernado desde el primer día para todo el mundo.

¿Es más fácil ir bajo el paraguas de un partido local?

No lo sé. Aquí nos vota gente de cualquier ideología. En Torrejón, Más Madrid tuvo unos 10500 votos en las autonómicas y en las municipales obtuvo 3500. Me hace sentir muy orgulloso que una persona de izquierdas nos vote a nosotros, que coja la papeleta de un partido ideológicamente adverso.

Parece que el alumbrado navideño de Vigo y de Torrejón imprime carácter.

Nosotros empezamos hace 16 años y estamos muy orgullosos haber puesto la Navidad otra vez de moda. Ese tanto nos lo apuntamos en Torrejón. Cuando llegó la nueva política, parecía que se iba a desterrar algo tan importante, tan entrañable y que va más allá del significado religioso.

¿Cómo compaginará su cargo con el de diputado en la Asamblea?

Es algo perfectamente compatible, no seré el primero. Creo que es bueno, humildemente, para quien representa los intereses de un municipio ver al Gobierno de la Comunidad una vez a la semana. Es muy útil para enterarte de cosas y de cuestiones que afectan directamente a la gestión municipal. No es acumulación de cargos porque solo se cobra el sueldo de alcalde aparte del complemento de dietas que me viene muy bien.

¿Dónde se ve en diez años?

Fuera de política, sin ninguna duda. Ese es mi deseo.

¿Qué le gustaría hacer?

Pues mire, lo que me gustaría hacer es ser egoísta y pensar en mí. Trabajar para mí y para sumar al proyecto en el que esté. Los que nos dedicamos a esto tenemos una vocación de servicio público, pero eso también es como la gasolina. Me siento muy ilusionado y muy contento, pero desgasta. Llevo 16 años en primera línea aquí en Torrejón, estos últimos tres años han sido duros para todos y es que yo ya estaba en 2011 como concejal de Hacienda. Todo tiene un tiempo y la política, pues también.

¿No se ve en política nacional?

No me lo he planteado, me llena tanto esto, es tan importante para mi vida y le ha dedicado tanto tiempo... Tengo muy claro que cuando vea que hay otro que pueda hacerlo mejor, me iré. O me echarán. Es algo bueno y sano.

¿Qué pensó cuando escuchó el adelanto electoral?

Nunca pensé que iba a decir esto, pero comparto totalmente la reacción de Àngels Barceló, ja, ja. Fue muy natural y espontánea, creo que todo el país sintió lo mismo.

Sobre todo periodistas y políticos, ¿no?

Sí, bueno, y otra mucha gente. Imagínese a los pobres trabajadores de correos, con la paliza que se han dado, madre mía. Dicho lo cual, soy una persona optimista, soy un idealista y creo que es una oportunidad fantástica para que en este país vuelva de una vez por todas la integración, la conciliación. Es una oportunidad fantástica para que nos dejemos la piel y consigamos que se acabe este periodo institucional y político tan gris y tan malo.

¿Qué le gusta hacer, además de ser alcalde?

Si le digo la verdad, esto absorbe muchísimo. Yo llevo a un tiempo casado con mi mujer, soy súper feliz con ella, tenemos un hijo juntos y otra que aportó ella al matrimonio. ¿Y entonces, qué pasa? Pues que llevo 16 años dando de lado otras cosas porque es incompatible. Todo es trabajo y familia y me llena mucho. Disfrutar de ellos sin hacer nada especial, solo estar. Me encantaría también tener un poco de tiempo para para empezar a cuidar otra vez a mucha gente que son amigos míos, que me quieren y que me llevan perdonando durante 16 años muchas ausencias. A mí me gusta todo, la comida, el deporte, la lectura, ir al cine... Soy un disfrutón y eso es una suerte.