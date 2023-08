¿Iluminar más tiempo los monumentos?: Moncloa responde con el silencio a Madrid

No hay prisa en contestar. No la hubo, por parte del Gobierno de España hacia la Comunidad de Madrid en plena pandemia, a cuenta de realizar tests de antígenos en la farmacias, o sobre el uso de las mascarillas -o su no utilización en el final de la pandemia-; ahora, el Gobierno regional se vuelve a encontrar ante una situación similar. La Comunidad de Madrid continúa sin respuesta a su petición de ampliar de las 22 horas a las 2 horas la iluminación en monumentos dependientes de Patrimonio Nacional en la región.

Más Noticias Historia Una iglesia que es dos en una en la Puerta del Sol

Así lo ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, tras una visita a la restauración de la Iglesia del Carmen y San Luis.

El Ejecutivo regional envió hace una semana cartas a os ministros de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para que permitiera ampliar en verano el horario de iluminación de museos y edificios de la capital. Entre los inmuebles estatales que hay en la capital se encuentran, entre otros, el Palacio de Oriente, el Museo del Prado o la Biblioteca Nacional.

"Debemos hacer brillar, insisto, nuestro patrimonio y nuestra cultura durante el día, pero también durante la noche, y creo que la afluencia de turistas merece que hagamos ese, por llamarlo así, esfuerzo, que no lo es", ha lanzado el madrileño. Este apagado forma parte del plan de ahorro energético que se puso en marcha en España a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Asimismo, ha apuntado que sí que esperaba recibir una respuesta, aunque fuera negativa, por parte de los ministros.