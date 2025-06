Isabel Díaz Ayuso tiene claro que "el Gobierno quiere acabar con la Constitución": "Todo les vale para que no gobierne la derecha"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue entrevistada en TeleMadrid en el programa ‘El Análisis de Diario de la Noche’, justo al cumplir dos años de legislatura tras conseguir mayoría absoluta en las últimas elecciones de mayo de 2023, en las cuales consiguió ganar en todos los distritos madrileños. La presidenta abordó importantes temas de la agenda pública como los desafíos económicos y sociales de Madrid, hasta su visión sobre el modelo territorial de España.

"Estamos orgullosos de haber convertido a Madrid en la región de moda, de la que se habla tanto dentro como fuera de España. Capaz de albergar eventos como la F1, que además quiero que siga en Cataluña", decía Ayuso en la entrevista, repasando sus dos años de legislatura. "Son políticas que hemos puesto en marcha y antes no estaban. Hemos apostado como nunca por la vida, estamos llevando vida a todos nuestros maravillosos pueblos...".

Por otro lado, la presidenta admite que "todo se puede hacer siempre mejor". "Y eso es una carga que llevo siempre", dice, haciendo hincapié en que posiblemente, el mayor error fue "políticamente, quizás los fichajes de Ciudadanos en la pasada legislatura, que nos llevaron a las peores crisis que hemos tenido. En ninguna autonomía había gente tan desleal".

Ayuso cree que "es la corrupción la que sostiene a Sánchez"

Sobre el trato del Gobierno a la UCO: "El Gobierno necesita deteriorar todas las instituciones. La gente dice que la corrupción de Sánchez es lo que le va a echar, yo pienso que es lo que le ata". Díaz Ayuso ha cargado contra un Gobierno "acorralado" que no rectifica tras las acusaciones al excapitán de la Unión Central Operativa (UCO) Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. "Todo les vale", ha criticado la dirigente autonómica en una entrevista en la que ha asegurado que esto es "el fango del que tanto hablan" para conseguir que "todo quede como en un empate".

Así, ha censurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "la ha tomado con este señor de la UCO" que no conoce en persona, pero cree que ni él ni ningún agente de la Guardia Civil "merece un trato como el que tienen que soportar a manos de un Gobierno que le expulsa de regiones enteras que intentan desguazar su prestigio y el trabajo que realizan".

"Luego cuando se ve que descaradamente que han utilizado todas las instituciones, todos los poderes del Estado y todo lo que está a su mano y una vez que ya se han visto acorralados, lo que deciden es no solo no rectificar, sino seguir con eso para adelante porque piensan que en su lado norcoreano del muro todo les vale", ha expresado. Así, ha censurado que lo que único que quieren es que "no gobierne la derecha" porque "viven en un mundo paralelo".

"Yo sí tengo un Gobierno estable, yo sí tengo un equipo renovado de gente que es profesional en sus ámbitos, no tengo ese baile de ministros de jefes de gabinetes y no hago esa utilización de los medios contra los adversarios", ha subrayado, a la vez que ha reprochado que el Gobierno solo quiera "volar la Constitución". La presidenta regional ha vuelto a censurar que el Gobierno de España persiga "de una manera psicopática" a la Comunidad de Madrid y vaya en contra de esta región que es "solidaria y a generosa no le gana nadie".