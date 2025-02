La izquierda abandona la Comisión que investiga si hubo trato de favor a Begoña Gómez en la UCM: "Se han traspasado todas las líneas"

Pocos días después de que los populares anunciaran que llamaban a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión que investiga los presuntos tratos de favor en la Universidad Complutense de Madrid hacia su esposa, Begoña Gómez, la izquierda ha optado por dar otro golpe de efecto "dinamitándola".

Así, la comisión que se celebra en la Asamblea de Madrid ha alcanzado un punto de ruptura definitivo después de que los grupos parlamentarios de la izquierda en la Cámara, Más Madrid y el PSOE, hayan decidido abandonar la comisión, denunciando su uso partidista y la falta de rigor en su desarrollo.

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, fue contundente al anunciar el abandono de su grupo parlamentario: "Ante los atropellos a la institucionalidad de esta Cámara y los abusos de poder por parte del PP, los diputados de Más Madrid no van a seguir participando en esta comisión espectáculo". En su declaración, Bergerot detalló los motivos que han llevado a su grupo a tomar esta decisión, señalando "irregularidades en el desarrollo de la comisión, censura en la moderación y un manejo arbitrario de las comparecencias", que, a su juicio, han terminado por desvirtuar completamente el objetivo de la investigación.

La portavoz denunció que el Partido Popular y Vox han monopolizado las comparecencias, impidiendo un mínimo equilibrio democrático en la composición de los intervinientes. "Hemos visto una comisión cuyo único objetivo es el escrutinio de una sola persona en lugar de atender a los problemas reales de la universidad pública madrileña", afirmó. Además, resaltó que en lugar de centrarse en la financiación universitaria y las necesidades estructurales de la Complutense, la derecha ha usado la comisión "como una herramienta de ataque político".

Antonio Sánchez, portavoz de Más Madrid en la comisión, subrayó la falta de voluntad para un debate riguroso: "No podemos seguir en este show. Se han traspasado todas las líneas. Nos parecía más útil pasar la mañana trabajando la propuesta que vamos a plantear sobre financiación a las universidades en lugar de enfrentarnos en la comisión a un cupo diseñado a la medida del PP". Asimismo, avanzó que su formación presentará una iniciativa para exigir a la Comunidad de Madrid una inversión de 300 millones de euros en las universidades públicas para garantizar su sostenibilidad y prestigio.

El PSOE: "Un circo sin intención de investigar"

Por su parte, el Grupo Socialista en la Asamblea también ha decidido abandonar la comisión, sumándose a la denuncia de la falta de rigor en su desarrollo. Marta Bernardo, portavoz del PSOE en la comisión, lamentó que la derecha haya convertido el órgano en una "fiesta para esparcir bulos" sin que haya habido una verdadera intención de esclarecer hechos. "No se ha investigado nada y no tienen ningún interés en investigar qué es lo que ha pasado, si es que ha pasado algo, porque no aparece ningún ápice de culpabilidad de la mujer del presidente del Gobierno", declaró.

El PSOE ha sido tajante en su decisión al afirmar que no volverán a participar en el debate de conclusiones de la comisión. "El abandono es definitivo", aseguró Bernardo, quien reiteró que la comisión ha sido impulsada con un único fin: atacar al presidente del Gobierno y generar ruido mediático. "Desde el primer momento, esta comisión ha sido utilizada como un circo político cuyo único objetivo es hacer daño por hacer daño, sin ningún interés real en la transparencia o la investigación", añadieron desde el PSOE.

Bernardo criticó la petición del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera en la Asamblea de Madrid, sabiendo que esa competencia corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados y al Senado. "Se trata de una persecución política dirigida contra el Partido Socialista. Saben que no hay caso", recalcó.

PP: "Solo quieren defender a su jefe"

La decisión de la izquierda ha encontrado la rápida respuesta de la diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Mercedes Zarzalejo, quien cargó contra Más Madrid, asegurando que la formación liderada por Mónica García actúa en sintonía con el PSOE y prioriza la defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encima de los intereses de los ciudadanos y la universidad pública.

Antes del inicio de la sesión de la Comisión de Investigación en la Asamblea, Zarzalejo afirmó que la izquierda madrileña está "montando una vez más el show al que nos tienen acostumbrados", cada vez que se trata de proteger al líder socialista. “Por encima de los madrileños y de la universidad, lo único que quieren es defender a su jefe y capo de esta mafia, el presidente Pedro Sánchez”, subrayó.

La parlamentaria del PP acusó a los grupos progresistas de “tener muy poco respeto a la Asamblea de Madrid” y de no estar interesados en esclarecer posibles irregularidades en una de las universidades más importantes de la región. “Con esta actitud, demuestran su falta de compromiso con la institución, la universidad y los profesionales del sector”, añadió.

Según Zarzalejo, la estrategia de la oposición supone un "abandono" de la universidad y del conocimiento de la verdad, en un intento por desviar la atención sobre los asuntos que investiga la comisión.