Jaime Oms, el madrileño que bate records caminando sobre cuchillos

Jaime Oms es el nombre que hay detrás de este madrileño que encarna a Fakir Testa, una de esas personas que convierten en posible lo imposible y que hacen que el público sueñe con ir más allá de sus propios límites. Físicos, sí, pero también mentales. Oms lleva 20 años haciendo espectáculos, y hace 16 que se dedica al faquirismo de forma exclusiva. Hace 15 nació Fakir Testa, «mi alter ego», dice a este periódico. Desde entonces, ha actuado en numerosos eventos y programas de televisión en 22 países y se ha convertido en el primer tragasable de la historia de España.

En 2003, cuenta, conoció a otro faquir. «Me hizo una propuesta y, desde entonces, comenzamos a trabajar juntos, hasta que él volvió a Francia», explica. Sin embargo, este amor por hacer posible lo imposible nació mucho antes. «Comenzó con el record Guinness, ya que, cuando tenía ocho años, me regalaron el libro, y se abrió, delante de mí, la puerta a un mundo donde había gente que hacía cosas maravillosas». Ahí fue cuando Oms empezó a «hacer mucho trabajo de ver los límites físicos a nivel de respiración, de resistencia, de aguante». Pero, lo que «nunca» se hubiera imaginado, de pronto, se hizo realidad. Y es que no solo ha convertido el faquirismo en un oficio (en uno de los pocos que lo ejerce en España, de hecho), sino que, además, le ha llevado a aparecer en ese «amado» libro en tres ocasiones por ser el hombre más rápido del mundo en atravesar diez metros de cuchillos afilados.

«Cuando empecé a hacer espectáculos descubrí la fascinación que todo esto crea en el público y lo divertido que puede llegar a ser», reconoce. Algo que le hizo enamorarse aún más de su profesión. Subraya, además, que «dentro de lo que es el mundo del faquirismo me gusta mucho experimentar, hacer cosas diferentes». «Me muevo entre el mundo del circo, del teatro, de los festivales de magia... Y voy creando lo que es el personaje del Fakir Testa».

Aunque reconoce que «lo más visible siempre es el tema televisivo», como es el hecho de su participación en varios programas, entre ellos Got Talent, quiere subrayar que su trabajo va mucho más allá. A pesar de ello, en estas semanas está esperando a que emitan seis programas en los que he participado, todos ellos fuera de España. Concretamente, en Francia, Colombia y Rumanía. «En total, este año habré hecho una decena de programas de televisión internacional», dice. «Quizás es lo más visible, pero también hago festivales, fiestas de pueblo... Todo con mi propio espectáculo, Una experiencia Alucinante, con el que me muevo por muchas ciudades», dice. «Es un espectáculo para todos los públicos. De hecho, los niños son quienes más lo disfrutan. Se trata de convertir esas hazañas físicas en un arte y que llegue a todo el mundo, con un lenguaje muy común».

Para él, todo esto, se ha convertido en algo «fascinante». Y, para hacerlo aún más cercano al público, está haciendo una producción de teatro documental con una obra llamada «Fakir», en la que cuenta las historias de diferentes faquires en una pantalla, pero entrelazándolo con experiencias reales, números en directo y una expresión mucho más poética. «Me gusta mucho experimentar y llevar el faquirismo al plano más artístico posible, pero, también, mucho más extremo. Nunca se había hecho en España un espectáculo de una hora entera de fakirismo. Ahora, queremos llevarlo un paso más allá y hacer de ello algo totalmente poético», asegura. Para ello, eso sí, subraya que tiene que tener mucha disciplina, ya que se trata de un trabajo «muy físico, pero también muy mental». «Entreno y ensayo todos los días, hasta tal punto que el faquirismo es un modo de vida que abarca desde la dieta hasta la meditación y el entrenamiento para el endurecimiento de distintas partes del cuerpo, control de los actos reflejos».