José María Moreno, alcalde de Moralzarzal: «No le damos a los jóvenes toda la importancia que le deberíamos dar»

José María Moreno (Moralzarzal, 1959) gobernó durante 20 años, de 1995 a 2015, el municipio de Moralzarzal, de 14.124 habitantes y ubicado a unos 45 kilómetros al noroeste de la capital. Hoy cumple 65 años y vuelve a estar sentado en la silla del despacho de alcaldía del ayuntamiento, pues ganó las elecciones del pasado mayo de 2023, tras las que formó un acuerdo de coalición con Vox. Hoy, a su edad, cuenta lo que más le preocupan son los jóvenes. Y dice que volvió por dos motivos: por la juventud, que ahora «tienen otras ideas de trabajar y pensar», y por el «abandono y la dejadez» del Ayuntamiento. En estos ocho años, dos legislaturas gobernadas por Vecinos por Moralzarzal junto a partidos de izquierdas, estuvo Moreno en la Asamblea de Madrid como asesor y cuatro años en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). Hasta que se cansó y volvió a ser albañil. «Me vine al pueblo a trabajar de lo mío, y estando aquí, que no me ha dejado de picar el gusanillo, volví», cuenta.

¿Por qué se metió en política?

Muchas veces es una pregunta que me hago a mí mismo. Yo veía a mi pueblo y se decía que no se podían hacer más cosas, y yo creía que sí, que se podía ayudar. He sido siempre una persona muy inquieta. «Tienes que ser el alcalde», me decían. Pero vamos a ver, ¿estáis locos? Si tengo 23 años. Me convencieron, y fui de segundo en las elecciones del 83, las ganamos con Alianza Popular. Luego estuve un tiempo pero no me convencía cómo hacíamos las cosas y lo dejé. Y luego volví, y estuve los 20 años.

¿Ha cambiado mucho la política municipal desde esa época hasta ahora?

Sí. Yo creo que durante esos 20 años todas las personas que yo veía trabajar tenían más dedicación al pueblo. No sé si es que en este éramos más cercanos, al ser más pequeños, pero ha cambiado. Teníamos que ver qué le pasaba a un vecino, y le ayudabas personalmente en todo. Y hoy, yo creo que no es así, no se parece tanto. Hoy no hay esa personalidad, ese acercamiento tan grande como había anteriormente. Es verdad que al haber ese crecimiento a lo mejor no llegas a todos, no los conoces, y antes era como si fueran familia. Pero yo creo que tampoco las personas que entran en los ayuntamientos ahora vengan con esa dedicación que teníamos antes. Pero todo va cambiando, hay que reconocer que cambia la vida muy deprisa y nos tenemos que adaptar a ella.

¿Y usted también ha cambiado su forma de hacer política?

Sí, sí. Aunque es la misma, pero con un cambio. Antes me fijaba en qué era lo que faltaba. Ahora, como lo tenemos (por lo menos, Moralzarzal, que lo tiene prácticamente todo), me preocupo en otras cosas. Mi mayor preocupación son los jóvenes. Porque los mayores, como soy yo, lo tengo más cerca, y yo soy capaz de solucionarlo, pero me preocupa cómo avanza la sociedad. Cómo a los jóvenes les está faltando muchas cosas, y toda la importancia que le deberíamos dar, no se la damos. Ya no me fijo en el trozo de la calle o el problema de un edificio, sino en qué le falta a la sociedad, en qué le podemos ayudar para que esto siga en el camino que queremos. Y sobre todo, en los jóvenes, porque cada uno es de una manera. Antes, si se jugaba a una cosa, todos teníamos que hacer lo mismo, porque no había otra cosa. Ahora no, ahora cada uno tiene una idea, en su mente hay cosas. Yo veo a los chavales en un sitio, unos son de una manera, otros de otras, otros que no salen. Y te extraña. Mi forma de ver las cosas es diferente. Y hay que pensar más en la persona, en lo humano.

José María Moreno, alcalde de Moralzarzal, en un momento de la entrevista el 27 de noviembre en su despacho Platón La Razón

¿Y qué cree que le falta a los jóvenes de Moralzarzal? ¿Tienen problemas de vivienda como pasa en Madrid o tienen otros?

Tienen bastantes. Uno muy importante, que hemos peleado muchos años, es la vivienda. Hicimos 90 viviendas sociales, por el año 2000. Y ahora ya estamos aprobando 80 viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo han sido estos ocho años fuera de la alcaldía?

Ha sido muy interesante y muy importante para mí. Después de 20 años, me iba con una satisfacción de todo. Porque creo que aquí en Moralzarzal, mires para donde mires, lo hice yo, con los equipos de gobierno que tuve, con las personas que tenía a mi alrededor. Llega un momento en que no tienes la mayoría absoluta y viene el cambio. Y dices: Bueno, vamos a ver qué sucede. Pero yo veía como mi pueblo, cómo se van haciendo las cosas políticamente. Cambias y te das cuenta de que tienen que venir otras personas, se tienen que hacer las cosas de otra manera, pero que tu pueblo continúe creciendo, que vaya bien y que haya un buen mantenimiento. Para mí ha sido duro, porque pensaba que había dejado económicamente bien el ayuntamiento, con infraestructuras que no tenía nadie. Pero pasan los años y no se hacen cosas. Al revés, un abandono terrible. Lo vas llevando mal. Es mi pueblo. Ves esa dejadez. No se ha puesto ni una teja en ocho años. Eso me ha hecho volver, aparte de los jóvenes.

En junio dijo que «no había ningún funcionario habilitado nacional a tiempo completo» y que estaban viviendo una «situación complicada». ¿Cómo está ahora?

El interventor se había ido, sólo venía un día a la semana. La tesorera, lo mismo. También hemos tenido mala suerte con las enfermedades: del secretario, que falleció, y del arquitecto. Llevábamos un año sin arquitecto, pero la semana pasada ya entró uno. Llevamos un año horroroso sin tener habilitados nacionales para sacar la gestión adelante. Estamos con un poquito de suerte, que parece que la semana pasada y esta, se nos van a incorporar y lo mismo en dos, tres meses, podemos volver a estar al día. Pero es que no hay habilitados nacionales, y te tienes que apoyar en la ayuda de otros municipios. Nos ha ayudado el Escorial, Colmenar viejo nos dejó el interventor. En esta semana parece que ayer se pusieron las cosas bien. Si todo va bien, en un mes estamos poniéndonos al día con todo. Pero que no tiene que ser una excusa para que no saquemos las cosas. No hemos parado y ahora estamos con los presupuestos, que tengo aquí por toda la mesa, porque tienen que estar. Estarán en la mesa entre el 10 y 15 de diciembre para que la oposición los valore.

¿Cómo está siendo el gobierno de coalición con Vox?

A nosotros nos faltaron en las elecciones entre 20 y 30 votos para ver sacar la mayoría absoluta. De momento está funcionando bien. No hay ningún problema. Siempre hay roces, pero tanto por un lado como por otro. En principio bien. No me quejo.

¿Cuál es el principal objetivo de esta legislatura?

Aparte de la vivienda, tienen los jóvenes un problema mucho mayor, y es que tienen otras ideas, otras formas de trabajar. Y el ordenador es una máquina que se lleva todo el mundo por delante. Tenemos un gran proyecto que se llama «Planeta Joven». No solo pensamos en los jóvenes de Moralzarzal, sino que pensamos que ese problema está en toda España, en Europa. Y tiene que haber un sitio donde se encuentren. Y donde unos con otros puedan interpretar qué incertidumbres tiene cada uno. Muchos hacen su vida independiente, y yo creo que eso no puede pasar. Se tienen que juntar, tienen que hablar. Luego cada uno hará lo que quiera, pero tienen que tener ese sitio donde puedan hacer un poco de todo. Y es que la sociedad se está individualizando, cada uno se queda en sus casas. Hay que buscar aquello que pasaba antes, aunque seamos más, y hay que invertir y hacer un gran esfuerzo para que eso salga.

¿Cómo es la relación con la oposición?

Bien. Hay muy poca. Cuando tenemos Pleno, esa es la relación. Cada uno ve las cosas de una manera, que es lógico. Deben entender que ellos tenían un programa, pero nosotros hemos ido con uno a las elecciones y guste o no guste es el programa que se va a llevar adelante.