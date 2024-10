Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid: «Se habla del problema de la vivienda porque la juventud lo ha puesto encima de la mesa»

Aída Castillejo (1985, Madrid) empezó a militar en Izquierda Unida (IU) a los 18 años, pero su contacto con la política es más temprano. «A mí me gusta decir que me crié en una asamblea. Provengo de una familia que siempre nos ha inculcado la importancia de la política en las vidas», cuenta en su despacho del ayuntamiento la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, el municipio de 100.275 habitantes ubicado a unos 15 kilómetros al sureste de la capital. Castillejo llegó al consistorio en 2015 como concejala y se convirtió en alcaldesa tras la dimisión del exalcalde Pedro del Cura en 2022. En las elecciones municipales del siguiente año ganó por primera vez –siempre ha gobernado la izquierda– en votos el PP, pero Castillejo, que acudió con Más Madrid y Equo a los comicios, obtuvo los mismos concejales (nueve) que los populares y formó un gobierno de coalición con el PSOE, que consiguió cinco.

Castillejo, maestra de infantil y «muy futbolera y del Atleti», fija su Agenda Urbana como el principal objetivo de la legislatura. El pasado 7 de octubre envió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que reclamaba que se declarase Rivas como zona de mercado residencial tensionado, porque, dicen, cumple con los requisitos de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda: que el costo de la vivienda supera el 30% de los ingresos medios de esa zona y el precio de una casa ha aumentado al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC. Sin embargo, la Comunidad recurrió en julio la ley de vivienda del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por «invasión de competencias». Castillejo cree que «todas las herramientas son válidas cuando tenemos un problema estructural de vivienda como país».

¿Cómo valora hasta el momento la legislatura?

Ha empezado con una cuestión clave: la aprobación de nuestra Agenda Urbana en julio de este año. Es un contrato que tenemos con los vecinos y con las vecinas. Lo hicimos a través de un diagnóstico de la ciudad. Veíamos que crecía mucho, pero no crecían de igual manera los servicios. Una ciudad que sabe que su punto fuerte son los servicios públicos. Vimos que estábamos poniendo en riesgo el modelo de ciudad. Y el final de la Agenda Urbana son 40 proyectos motores que hablan de la ciudad que va a ser en la próxima década.

¿Es el principal objetivo de la legislatura

Sí, porque tiene 40 proyectos motores. Hay algunos que ya están en marcha, como la M50 [la salida de Rivas a la M50]. Pero tenemos, por ejemplo, el proyecto del cubrimiento del metro que dará 130.000 metros cuadrados a esta ciudad, que convertirá lo que ahora es una brecha que tenemos en Rivas en una inmensa zona en la que sucederán muchas cosas: como poder ir andando desde la zona de Covibar hasta la zona de Rivas Futura, y que en todo ese margen que vamos a cubrir haya espacios para la cultura, para el deporte, para el encuentro vecinal.

En Rivas siempre ha gobernado la izquierda.El PP ganó por primera vez las elecciones en votos, aunque no gobernaron. ¿Fue un aviso?, ¿cómo se lo tomaron?

Yo creo que fue un aviso a las izquierdas. Esta ciudad efectivamente lleva gobernada por la izquierda más de 30 años. En el caso de mi organización, Izquierda Unida, llevamos 33 años. Mi organización nació así con un espíritu de alianzas amplias, y esta ciudad siempre ha sido un ejemplo de eso. Yo creo que las elecciones fueron un aviso a la izquierda precisamente. Cuando teníamos casi ya preparada una coalición en la que íbamos todas las fuerzas de la izquierda en conjunto, finalmente Podemos no pudoir, no se lo permitieron. Y Podemos también sacó votos en esas elecciones municipales que no se suman a la hora de hablar de la victoria del Partido Popular. Si se suman los votos también de podemos, que finalmente quedó sin representación, no es verdad que el Partido Popular ganara las elecciones. El bloque de la izquierda sigue ganando las elecciones en nuestra ciudad, pero sí, claro, hay que hacer un análisis de qué está sucediendo, porque no estamos llegando a esos vecinos y vecinas que llegábamos hace unos años. Yo creo que la Agenda Urbana es un buen ejemplo de cómo esta ciudad vuelve a sus orígenes, a cómo se construyó esta ciudad. Esta ciudad se construyó de la mano de sus vecinos y de sus vecinas con mucha lucha. Yo tuve colegio porque mis mayores salieron a la calle y lo pidieron, y estamos volviendo también de alguna forma a ese origen, a que todo sea un contrato con los vecinos y con las vecinas, y que de esa forma te sientas partícipe del crecimiento de esta ciudad.

Aida Castillejo, alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid de Izquierda Unida, posa el pasado viernes 11 de octubre en el Centro Cultural Federico García Lorca ubicado en el municipio. Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

¿Cómo de grave es el problema de la vivienda en Rivas?

Es un problema estructural que tenemos como país, y se habla del problema de la vivienda porque la juventud lo ha puesto encima de la mesa, y creo que eso también es importante recalcarlo. Frente a esos discursos de que la juventud cada día está menos politizada, no les importa la vida, parece que son gente que solo están pegadas al teléfono y no hacen otra cosa. Creo que han conseguido una cosa fundamental, que es poner el tema de la vivienda en la agenda pública y en la agenda política. Y como problema estructural que tenemos como país, estamos llamadas todas las instituciones a poner todas las herramientas que podamos encima de la mesa. Rivas es la ciudad con mayor vivienda pública protegida asequible por el número de habitantes. Ese es el modelo de Rivas y en el que queremos seguir avanzando. El año que viene tendremos ya 83 viviendas en régimen de alquiler para gente joven, y nuestra empresa municipal de vivienda ya trabaja en la séptima promoción de vivienda pública. Obviamente los ayuntamientos no podemos atajar el problema que tenemos estructural de país con la vivienda, por un tema de competencias, pero también por un tema presupuestario. De lo que se trata creo es de que todas las instituciones lleguemos al acuerdo de que efectivamente tenemos un problema, y si queremos solucionarlo tenemos que poner más todas a poner encima de la mesa las herramientas. La Comunidad de Madrid tiene que poner encima de la mesa, nos tiene que permitir a los municipios declararnos como zonas tensionadas, a los que cumplamos los requisitos para desplegar toda una serie de herramientas, y el Gobierno central también tiene que ampliar esa ley de vivienda, y sobre todo permitir que los municipios que queramos desarrollar esa ley de vivienda podamos hacerlo.

¿Los jóvenes ripenses pueden independizarse en Rivas?

Los jóvenes ripenses hoy en día lo tienen difícil, no lo tienen tan difícil como en otras ciudades, pero fíjate yo te estoy hablando de que en los próximos años, en la agenda urbana viene recogido, esta ciudad construirá 350 viviendas públicas, lo hará nuestra empresa municipal de vivienda, pero obviamente no es la única solución, en mi ciudad hay más de 350 jóvenes, somos una de las ciudades más jóvenes de la comunidad y del país, por lo tanto a mi ciudadanía eso solo no le sirve. Si el Ayuntamiento es capaz de construir 350 viviendas, ¿de qué no sería capaz la comunidad autónoma o el Gobierno del país?

¿Y mejoraría la situación que el municipio fuese declarado zona de mercado residencial tensionado, como reclamó la semana pasada a la presidenta [de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso]

Sí, y hace unas semanas al consejero. La verdad que fue una respuesta muy rápida del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que contestó a las escasas horas de haberlo registrado. Yo creo que ni siquiera les dio tiempo a leer toda la documentación que acreditaba porqué Rivas tenía que ser declarada zona de mercado residencial tensionado. Creo que esto no va de opiniones, creo que va de datos y de números, y ya lo estamos viendo en nuestro país: en Cataluña lleva unos meses funcionando y ya hemos visto que está conteniendo y bajando los precios de la vivienda. Pero no solo, lo estamos viendo en algunos países de Europa que ya están apostando por este modelo. Todas las herramientas son válidas cuando tenemos un problema estructural de vivienda como país. Hablábamos de regular el precio de la vivienda, pero también de bonificaciones fiscales para las viviendas vacías. Se trata de poner todas las herramientas en marcha y que de alguna forma se respete la autonomía local. Quiero que la gente joven que ha nacido en Rivas y que quiere seguir viviendo en Rivas, pueda hacerlo. No puede ser que una generación anterior tuviéramos esa posibilidad y ahora ya no la tengan y si no la tienen es porque las administraciones no estamos haciendo todo lo que podemos hacer.

¿Tuvo algo que ver la paralización de concesiones urbanísticas que se hizo en la ciudad?

Bueno, yo creo que mirando el mapa de la Comunidad de Madrid no tuvo que ver. El objetivo de la paralización de las licencias. Esta ciudad ha sido la que más ha crecido de toda Europa y estábamos muy contentos con que fuéramos las que más creciéramos porque significa que hay mucha gente que le gusta el modelo de ciudad, el problema es que creciamos pero los servicios no. Como gobierno no podíamos garantizar a una familia que se venía a vivir arriba que tuviera una plaza en un cole para sus hijos. Esto no había sucedido nunca en Rivas Yo tengo un barrio con 25.000 habitantes que no tienen un centro de salud. En Rivas somos los vecinos y las vecinas las que decidimos cómo crece nuestra ciudad y esta fue la pregunta que le hicimos a nuestra ciudadanía. Seguimos creciendo o paramos y decidimos cómo queremos que sea nuestra ciudad para lo que queda porque es verdad que arriba le queda el terreno que le queda. Y nuestros vecinos en la encuesta más numerosa y mira que esta ciudad estaba acostumbrada a participar en encuestas nos dijeron que había que parar porque efectivamente estábamos poniendo en riesgo el modelo de Rivas y si luego comparas la subida de los precios de Rivas con el resto de la región tampoco hay muchas diferencias. Con una comunidad de Madrid que en el norte está imposible con precios de viviendas, que Madrid cada vez está más imposible y por lo tanto expulsa a la gente. Al final, los que estamos en la primera corona metropolitana obviamente somos los que primero se quiere venir a vivir cualquier familia. En ese creo que influyó más eso que nuestra paralización de licencias. Nuestra paralización de licencias al final lo que buscaba era redefinir ese modelo de ciudad con nuestros vecinos y vecinas y poder garantizar los mismos derechos que tenemos quienes ya vivimos aquí a la gente que quería venir a vivir.

Como vocal de la FMM, el pasado mes de junio abandonó la junta de gobierno declarando la «deriva autoritaria de la presidenta». ¿Cómo está la situación en la FMM?

Sí, tuvimos una reunión la semana pasada. Lo primero que hago es manifestar mi sorpresa porque esto en la Federación de Municipios de Madrid no había sucedido nunca. Nunca había sucedido que el presidente de la Federación decidiera que había alcaldes y alcaldesas que no iban a intervenir, porque de lo que se trata es de tener un espacio en el que frente a problemas comunes busquemos también soluciones comunes. A mí se me veta porque no se reconoce a mi grupo político. Estamos perdiendo una oportunidad que era el objetivo de la Federación de Municipios de Madrid, un espacio en el que poner encima de la mesa esos asuntos en común que tenemos todos los municipios. Yo abogo por que volvamos a ese camino de la colaboración. Un sitio de encuentro en el que nos reconocemos, porque mis vecinos y vecinas han decidido que yo sea la alcaldesa y que a partir de ahí construimos conjuntamente.

¿Y cómo fue la reunión?

Como no pudieron aprobar el reglamento en el que querían basar esta parte de dejarnos a algunos y algunas sin hablar, pues la presidenta tuvo que dejarnos hablar. El problema que el reglamento en algún momento querrá llevarlo. Por lo tanto, el Partido Popular utilizará su rodillo para acallar a las voces del municipalismo. Yo no me represento a mí como alcaldesa de Rivas cuando voy a esa Federación. Represento unos cuantos alcaldes y alcaldesas, a muchos concejales y sobre todo a muchísimos vecinos que han decidido depositar su confianza en estos representantes.